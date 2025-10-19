SV Raitersaich II mit Sieg zur Herbstmeisterschaft

Beim heutigen Auswärtsspiel in Weidenbach, war für den SVR II klar, heute muss ein Sieg her, um die Herbstmeisterschaft noch zu erreichen.

Nach einem Einwurf im Halbfeld klären die Gäste den Ball zu leicht in die Mitte, wie die Heimmannschaft mit einem einfachen steilen Ball Reutner tief schickt. Dieser ist schneller als die Gästeabwehr und schiebt vor dem Tor trocken flach ein. 1:0 (12.)

Doch das ging die ersten Minuten nach hinten los.

Die Gäste brauchten erstmal eine Halbe Stunde um sich zu berappeln und hatten bis zum 1:1, einige Gelegenheiten dazu. Darunter nach einer Ecke von Ott durch Schütz's Kopfball und ein paar Zeigerumdrehungen später nach einer flachen Hereingabe von Herbst durch Da Silva. Doch konnte die Heimelf, die Führung noch verteidigen.

Erst in der 35. Minute konnte Grillenberger auf der linken Seite steil gespielt werden. Lässt drei Abwehrspieler mit robuster Zweikampfführung stehn und chippt dann noch entscheidend den Ball über den Torwart zum blank stehenden Wurzbacher, der nurnoch ins leere Tor einschieben musste.

Keine 5 Minuten später, ist es ein Zusammenspiel von Schütz und Ott, der am 16er den Ball klatschen lässt und Schütz mit links abschließt. Der Keeper kann den Ball nur nach vorne prallen lassen, wo Wurzbacher wieder genau richtig steht und zum 1:2(39.) einschiebt.

Die letzte Aktion gehört aber der Heimelf. Ein Freistoß von mittiger Position aus ca. 20m. Frohs strammer Schuss ging mittig hoch aufs Tor. Der Gästekeeper Lang kommt noch mit den Fingerspitzen hin und lenkt den Ball an die Latte.

So dann auch der Halbzeitstand 1:2.

Nach der Pause, läuft die Heimelf stürmisch an, hatten aber die Rechnung ohne Da Silva gemacht. Der nach einem weiten Ball vom Keeper sich in den Zweikampf wirft. Wurzbacher den auf der Außenbahn steil gehenden Ott, freispielt und dieser wiederum Da Silva in der Mitte findet und auf 1:3(45.) erhöht.

Zwei Minuten später, sind es wieder die drei Protagonisten, diesmal lässt Wurzbacher auf Da Silva klatschen. Der spielt Ott frei. Ott ist vor dem Keeper eiskalt und erzielt das 1:4(47.)

Nun schien das Spiel entschieden. Leider machte es auch den Eindruck für die Gäste, weshalb sie bei einem Ballverlust im Angriff, nicht konsequent im Halbfeld daziwschen gingen und mit nach hinten gelaufen sind. So konnte Hamperl den Stürmer nur mittels einem guten Zweikampf stoppen. Der Unparteiischen sah dabei ein Handspiel, weshalb er auf Freistoß aus 17m entschied.

Den fälligen Freistoß schoß Schwab perfekt über die Mauer in den Winkel. Lang war chancenlos. 2:4(61.)

Die Antwort der Gäste folgte direkt auf den Fuß.

Wurzbacher wird auf links freigespielt und sieht Ott in der Mitte, der nurnoch einschieben muss zum 2:5(63.)

Und bereits in der 65. Minute die Entscheidung.

Konopik holt sich in der Mitte den Ball und schickt Ott auf die Reise.

Der behält im 1g1 mit dem Keeper die Oberhand und erzielt seinen Hattrick in nur 18 Minuten.

Und so auch der Endstand 2:6 und der damit verbundenen Herbstmeisterschaft für die 2. Mannschaft des SV Raitersaich.