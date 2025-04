SV Raitersaich - 4. Sieg im 4. Aprilspiel

F. Schütz spielte Ott am Strafraum frei, sein Schuss wurde von einem Verteidiger geblockt. In der 22. Minute hatten die Gäste ihre erste Möglichkeit. Den Schuss von Hientz entschärfte Doganer stark. Nach einer halben Stunde tauchte Wurzbacher im Strafraum allein vor Kober auf, scheiterte aber am Keeper. Friedrich antwortete mit einem Distanzschuss knapp über den Kasten.

Direkt nach der Halbzeit hatte Wache die Chance auf die Führung, doch Kober parierte aus kurzer Distanz. Auf der anderen Seite setzte sich Schülein bis zur Grundlinie durch und bediente Naser am langen Pfosten, der freistehend den Ball aber nicht richtig traf. In der 65. Minute wurde dann doch auch eine Chance verwertet. Ein langer Ball von Graf landete bei Tom Sträßner, der das 1:0 markierte. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Friedrich wurde zu spät von der SVR-Defensive gestellt und überspielte mit seinem Schuss Heimkeeper Doganer. Innerhalb von drei Minuten drehte Weiltingen die Partie. Krebs lupfte aus spitzem Winkel über Doganer hinweg zum 1:2. In der 84. Minute ließ Kober einen Freistoß von Reichel nur nach vorne klatschen, beim Nachfassen spitzelte Ott den Ball vorbei und wurde von Kober von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Wurzbacher sicher zum 2:2-Ausgleich. Beide Mannschaften agierten auch die letzten Minuten mit offenem Visier, mit dem Unentschieden waren beide nicht zufrieden. In. 83. Minute spielte Reichel am Mittelpunkt einen Doppelpass mit M. Schütz, der dann bis zum 16er durchdribbelte. Dort nach einem Zweikampf den Ball dann gerade noch zu Reichel spitzeln konnte der aus 16 Meter abschloss. Kober ließ erneut unglücklich direkt vor die Füße von Wurzbacher klatschen, der den Ball nur noch zum 3:2 Sieg über die Linie drücken musste.

Der SVR festigt nach einem makellosen April seinen vierten Tabellenplatz und hat sich nun vermutlich vom Abstiegskampf verabschiedet.