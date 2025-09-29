SV Raitersach II erneut mit deutlichem Sieg

Bereits nach wenigen Minuten sollte den Gästen aus Fichte Ansbach klar werden, dass in Raitersaich heute nichts zu holen ist. Batalou konnte bereits in der 3. Minute das 1:0 erzielen. Nach einem tiefen Ball von Luu, ging er aus spitzen Winkel aufs Tor zu und schweiste den Ball ins kurze Eck. Neun Minuten später, ein identischer Spielzug schließt Batalou trocken zum 2:0 ab.

Schütz erzielt nach einem Flugball in den Lauf durch Fiedler und dem nachfolgenden 1 gegen 1 gegen den letzten Verteidiger, in der 22. Minuten das 4:1. Die Heimelf war der ersatzgeschwächten Fichte durchwegs überlegen und markierte bis zur Halbzeit durch weitere Treffer von Graf, welcher sich mit Batalou gut durchspielt und sauber zum 5:1 24.) einschob.

Nach einem Ballgewinn von Graf an der Eckfahne spielt er Schütz, der Gahr im 16er findet und zum 3:0 (17.) einschießt. In der 19. Minuten erzielen die Gäste durch Lange einen Anschlusstreffer, welcher aber das einzig erwähnenswerte der Gäste bezeichnen sollte.

Und ein weiteres Mal konnten Luu und Batalou ihr Zusammenspiel mit einem Tor krönen. Batalou wurde wunderbar freigespielt und stahl sich den Verteidigern weg und umspielte noch den Keeper zum 6:1 (26.) Gahr sein Tor wurde ihm leider nicht gegönnt, ein guter Distanzschuss wird durch den Keeper gerade noch pariert, der Ball flog aber noch im hohen Bogen ins Tor (7:1) Eine kurz ausgeführte Ecke durch Luu und Batalous darauf folgende Flanke, nickte Hofmann zum 8:1 (35.) Halbzeitstand ein.

Die spielerische Überlegenheit machte sich in der zweiten Halbzeit nur kurz nach Wiederanpfiff durch ein weiteres Mal durch Batalou (9:1) bemerkbar, welcher durch Graf gut in Szene gesetzt wird und dieser mit einem strammen Schuss dem Keeper keinen Chance lies.

Das Spiel schwächte dann aber ab und so kam der SVR nicht mehr so häufig vor das Tor der Gäste. Vereinzelte Angriffe der Gäste konnten durch die Verteidiger abgelaufen werden und erst wieder in der 65. Minute das 10:1 zum fünften Mal durch Batalou, welcher durch Gahr einen guten Ball in der Mitte erhält und trocken einnetzt. In der 79. Minute das Endergebnis durch einen sehenswerten Schuss ins lange Eck mit der linken Klebe durch Graf, 11:1.