SV Raisting: Trainer Bootz sieht sein Team gegen Pullach als Außenseiter

Der SV Raisting steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Doch Trainer Peter Bootz warnt vor dem Heimspiel gegen den SV Pullach.
Für Peter Bootz hat sich der Wechsel zum SV Raisting bislang umfassend gelohnt. Nach zwei Spieltagen thront der SVR als eines von drei Teams mit blütenweißer Weste im Premiumbereich der Bezirksliga Süd. Anders als bei so manchen Konkurrenten, wo gezielt auf die vorderen Platzierungen hingearbeitet wird, versteht man diese Kurzzeitstudie als erste Zwischenzeit auf einer langen Wegstrecke. „Mit sechs Punkten bleibst du nicht drin“, stellt Bootz klar. Die Tatsache, dass er mit dem SVR bereits knapp ein Fünftel der zum Ligaverbleib notwendigen Zähler einkassiert hat, ist für den 62-Jährigen in diesem Frühstadium der Saison keine valide Diskussionsgrundlage. „Ob du am Ende mit 30, 35 oder 40 Punkten drinbleibst, ist mir egal.“
An diesem Sonntag (9. August) gastiert der SV Pullach auf dem Sportgelände an der Wielenbacher Straße. Das Team aus dem Isartal stuft Bootz als bislang stärksten Gegner ein. „Man wird sie sicher weiter vorn sehen“, prophezeit der Coach dem Gast eine sorgenfreie Spielzeit. Womit im Umkehrschluss auch die Hürden für das eigene Team höher werden. Es werde „mehr Außenseiter“ sein als an den beiden ersten Spieltagen. Entgegen der Norm wird die Partie am Sonntag erst um 18 Uhr angepfiffen.
Pullach rangiert mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien auf Rang vier. Die Isartaler schafften zum Auftakt einen knappen 2:1-Sieg gegen München West, um sich vorige Woche mit dem SC Oberweikertshofen auf dessen Spielfeld auf ein 2:2-Unentschieden zu verständigen. Möglicher Vorteil der „Raben“: Trainer Fabian Beigl kann mehrheitlich auf die Elf der vorangegangenen Saison zurückgreifen. Als wesentliche Änderungen wären der Wechsel von Abwehrhüne Janosch Barho zum FC Ismaning oder Zugang Jonas Gall aus Bad Heilbrunn zu nennen. Motivieren braucht Bootz seine Mannen aktuell nicht. Erfolg beflügelt, auch in Raisting. „Ist etwas Schönes für Umfeld, Mannschaft und Trainer“, stellt er fest und schränkt umgehend ein: „Aber wir haben noch nichts erreicht.“
Bootz sieht ein für ihn angenehmes Verhältnis zwischen präsaisonalen Prognosen und der Praxis. „Von uns erwartet man nicht so viel, das macht es für uns einfacher.“ Wenngleich sich junge Spieler im SVR-Leiberl sukzessive entwickeln, ändert das nichts am Gemeinschaftssinn. Gleich wie ausgeprägt jeder individuelle Beitrag ist: Er dient allein Klub und Mannschaft. „Wir schaffen es nur im Kollektiv“, beteuert Bootz. „Das wird uns über alle Spiele begleiten.“ Wertvoll in diesem Kontext ist freilich auch die momentan üppig besetzte Belegschaft. Nach dem Urlaubsende von Luca Sigl steht allein noch Lukas Matz auf der Absenzenliste. So lässt es sich entspannt arbeiten.