SV Raisting: Trainer Bootz sieht sein Team gegen Pullach als Außenseiter Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saiuson 2026/27; Bezirksliga; SV Raisting (von links Hermann Sigl, Frederik Specht, Benedikt Stechele und Henri Gersbach) bejubelt einen Treffer im Gastspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen am 1. August 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Raisting steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Doch Trainer Peter Bootz warnt vor dem Heimspiel gegen den SV Pullach.

Für Peter Bootz hat sich der Wechsel zum SV Raisting bislang umfassend gelohnt. Nach zwei Spieltagen thront der SVR als eines von drei Teams mit blütenweißer Weste im Premiumbereich der Bezirksliga Süd. Anders als bei so manchen Konkurrenten, wo gezielt auf die vorderen Platzierungen hingearbeitet wird, versteht man diese Kurzzeitstudie als erste Zwischenzeit auf einer langen Wegstrecke. „Mit sechs Punkten bleibst du nicht drin“, stellt Bootz klar. Die Tatsache, dass er mit dem SVR bereits knapp ein Fünftel der zum Ligaverbleib notwendigen Zähler einkassiert hat, ist für den 62-Jährigen in diesem Frühstadium der Saison keine valide Diskussionsgrundlage. „Ob du am Ende mit 30, 35 oder 40 Punkten drinbleibst, ist mir egal.“ Raistings Trainer Bootz erachtet Pullach als bisher stärksten Gegner An diesem Sonntag (9. August) gastiert der SV Pullach auf dem Sportgelände an der Wielenbacher Straße. Das Team aus dem Isartal stuft Bootz als bislang stärksten Gegner ein. „Man wird sie sicher weiter vorn sehen“, prophezeit der Coach dem Gast eine sorgenfreie Spielzeit. Womit im Umkehrschluss auch die Hürden für das eigene Team höher werden. Es werde „mehr Außenseiter“ sein als an den beiden ersten Spieltagen. Entgegen der Norm wird die Partie am Sonntag erst um 18 Uhr angepfiffen.