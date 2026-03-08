SV Raisting scheitert in Olching am Aluminium

Enttäuscht: SVR-Coach Hannes Franz (l.) wusste mit dem 0:2 in Olching ebenso wenig anzufangen wie Benedikt Stechele (r.). Mehrmals trafen die Raistinger die Latte. – Foto: Andreas Mayr

Zwei Lattentreffer in zehn Minuten, doch am Ende steht eine 0:2-Niederlage. Trainer Franz hadert mit der fehlenden Effizienz seiner Mannschaft.

Am Olchinger Fußballplatz blühten am Samstag die Frühlingsgefühle auf. Aperol wurde kredenzt, Lounge-Sessel aufgestellt, die Menschen kamen mit Sonnenbrillen und guter Laune. Nicht ganz ins Bild passte der SV Raisting, der Spieler für Spieler das Feld verließ und nicht so genau wusste, was er mit diesem Spiel anfangen sollte. „Schwer, alles zu sortieren“, bemerkte auch Trainer Johannes Franz. Auf der einen Schale der Waage drückte das Ergebnis von 0:2 beim Tabellenführer nach unten, auf der anderen drei Torchancen der obersten Güteklasse, darunter zwei Lattentreffer in den ersten zehn Minuten.

Raisting trifft zweimal an die Latte

Ja, sie hätten den nächsten großen Wirkungstreffer setzen können in der Bezirksliga Süd. Beim Aufwärmen hatte der Coach noch das Gefühl, eine schläfrige Truppe anzuleiten, doch das änderte sich gleich nach dem Anpfiff – und den beiden Schlüsselszenen. Lattentreffer eins entsprang dem Zufall. Nach einem Querschläger der Olchinger Abwehr hielt Lukas Matz direkt drauf. Szene zwei ging auf einen schönen Angriff mit mehreren Abschlüssen zurück. Die klarste setzte Frederick Specht aus elf Metern ans Gestänge. „Ob das Spiel in unsere Richtung geht, kann man nie wissen. Aber du kannst dich belohnen“, sagt der SVR-Coach.

Gerade gegen Olching ist Effizienz verpflichtend. Der Landesliga-Absteiger tritt mit annähernd derselben Mannschaft an und ist eine ungewöhnliche Erscheinung: Während die übrigen Spitzenteams offensive Freudenhäuser sind, stellt der SCO so etwas wie eine Polizeistation. Vorsicht und Ordnung sind das oberste Gebot. Die Olchinger sind nicht Spitzenreiter, weil sie Gegner vorführen, sondern weil sie ihre Kontrahenten einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Sie sind sich auch nicht zu schade, den Ball für ein paar Minuten einfach nur hin und her zu befördern. „Nicht der klassische, dominante Spitzenreiter, aber extrem viel Mentalität“, sagt Hannes Franz über die ‚Fehlervermeider‘ vom SCO. Tatsächlich erinnerte ihn dieses Team stark an vergangene Raistinger Mannschaften, nur mit etwas mehr individueller Klasse.

Alles, was Olching an diesem Samstag für den Sieg benötigte, war ein großer Fehler des SVR. Beim (letztlich entscheidenden 0:1) war’s ein Ballverlust auf rechts sowie ein zögernder Innenverteidiger Henri Gersbach bei der Hereingabe. Weitere Chancen, darunter eine sehr gute via Flugkopfball, entschärfte Urban Schaidhauf. Weite Teile der Partie verliefen höchst ausgeglichen. Im Spielaufbau sammelte Raisting schöne Szenen, die Hannes Franz seinen Leuten im Video präsentieren wird. „Da waren einige gute Sequenzen dabei“, lobt er. Unter anderem eine, die das Zeug hatte, die Partie nochmals auf den Kopf zu stellen. Maximilian Neufing tauchte alleine vor dem Tor auf – vergab aber relativ unbedrängt die Chance zum Ausgleich. „Wäre schön gewesen, aber ich mache ihm keinen Vorwurf“, urteilt der Coach.