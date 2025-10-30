SV Raisting plant Transfers und intensive Vorbereitung

Johannes Franz hat seine Fühler bereits ausgestreckt. Da sich das Geschehen auf dem Transfermarkt Ende Oktober relativ zäh gestaltet, kann der Trainer des SV Raisting verständlicherweise noch keine Namen präsentieren. Allerdings lässt er sich bei der Kontaktaufnahme nicht entmutigen. „Ich werde definitiv bei dem einen oder anderen noch anfragen, ob er sich einen Wechsel im Winter vorstellen kann“, verspricht der Coach. Dass momentan keiner zu zucken wagt, ist dem branchenüblichen Gehabe zuzuschreiben. Die meisten Kicker warten noch ab, was aus ihrem eigenen Verein wird oder wie sich der potenzielle Interessent bis zur Winterpause entwickelt. Wer mag schon zu einem Team wechseln, das sich mitten im Abstiegskampf befindet? Und bei den Raistingern ist nach wie vor nicht klar, wohin in der Bezirksliga die Reise geht. Weiter nach oben ins gesicherte Mittelfeld oder zurück in die Abstiegszone?

Wesentlich klarere Vorstellungen besitzt Franz von seinen Neuzugängen. „Es geht nach der Qualität der Spieler“, nennt er sein entscheidendes Kriterium. Dabei kümmert es ihn nicht, ob jemand in der Abwehr, im Mittelfeld oder im Angriff seine Stärken besitzt. „Wir können nicht wählerisch sein“, betont er. Der Kader ist dünn und zählt, ihn eingeschlossen, mehrere Rekonvaleszenten, die gerade erst oder im nächsten Jahr aus ihren Verletzungen zurückkommen. „Da gehen Praxis und Fitness ab“, erklärt er. „Wir müssen sie erst wieder auf den Stand bringen.“ Da könnte er ein paar neue gesunde Kicker schon gut gebrauchen.