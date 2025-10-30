SV Raisting plant Transfers und intensive Vorbereitung

Trainer Johannes Franz setzt auf Neuzugänge und ein Trainingslager am Gardasee, um sein Team für die Rückrunde zu stärken.
Johannes Franz hat seine Fühler bereits ausgestreckt. Da sich das Geschehen auf dem Transfermarkt Ende Oktober relativ zäh gestaltet, kann der Trainer des SV Raisting verständlicherweise noch keine Namen präsentieren. Allerdings lässt er sich bei der Kontaktaufnahme nicht entmutigen. „Ich werde definitiv bei dem einen oder anderen noch anfragen, ob er sich einen Wechsel im Winter vorstellen kann“, verspricht der Coach. Dass momentan keiner zu zucken wagt, ist dem branchenüblichen Gehabe zuzuschreiben. Die meisten Kicker warten noch ab, was aus ihrem eigenen Verein wird oder wie sich der potenzielle Interessent bis zur Winterpause entwickelt. Wer mag schon zu einem Team wechseln, das sich mitten im Abstiegskampf befindet? Und bei den Raistingern ist nach wie vor nicht klar, wohin in der Bezirksliga die Reise geht. Weiter nach oben ins gesicherte Mittelfeld oder zurück in die Abstiegszone?
Wesentlich klarere Vorstellungen besitzt Franz von seinen Neuzugängen. „Es geht nach der Qualität der Spieler“, nennt er sein entscheidendes Kriterium. Dabei kümmert es ihn nicht, ob jemand in der Abwehr, im Mittelfeld oder im Angriff seine Stärken besitzt. „Wir können nicht wählerisch sein“, betont er. Der Kader ist dünn und zählt, ihn eingeschlossen, mehrere Rekonvaleszenten, die gerade erst oder im nächsten Jahr aus ihren Verletzungen zurückkommen. „Da gehen Praxis und Fitness ab“, erklärt er. „Wir müssen sie erst wieder auf den Stand bringen.“ Da könnte er ein paar neue gesunde Kicker schon gut gebrauchen.
Die müssten sich auch gar nicht so lange gedulden, bis sie im nächsten Jahr beim SVR aufspielen könnten. Nach den ausstehenden drei Rückrundenpartien gegen Ohlstadt, Penzberg und Bad Heilbrunn haben die Raistinger von Mitte November bis zum 17. Januar frei. Dann beginnt eine knackige Vorbereitung, denn bereits am 1. März geht die Saison mit dem Duell gegen den VfL Denklingen in die nächste Runde. Franz hat sich anspruchsvolle Gegner für das Sparring ausgesucht. Am 24. Januar geht es gegen die A-Junioren des TSV Murnau (Landesliga), dann folgen die A-Junioren des FC Deisenhofen (Bayernliga), die erste Garnitur des TSV Murnau (Landesliga) sowie die Bezirksligisten VfL Kaufering und ASV Dachau sowie der ASV Habach (Kreisliga). Vom 18. bis 22. Februar holt sich die Mannschaft bei einem Trainingslager am Gardasee den letzten Feinschliff.
Franz hat die Gegner so gewählt, dass sein Team immer auf Kunstrasen spielen kann, denn einen solchen hat Raisting nicht zu bieten. Das birgt gewisse Risiken. Wird der Winter streng, ist das Training auf eigenem Terrain kaum möglich. Der Tabellenzehnte der Bezirksliga wird zwar wie jedes Jahr wieder auf den Kunstrasen in Erling ausweichen, um dort seine Übungseinheiten zu absolvieren, doch das Ganze ist nicht für umsonst zu haben. „Billig wird das nicht“, befürchtet der Trainer hohe Ausgaben. Bei einer dichten Schneedecke bleibt ihm als Alternative der Besuch in der Halle, aber ansonsten sind seine Optionen eher begrenzt. „Was in Raisting möglich ist, werden wir auch in Raisting machen“, kündigt er an. Auch wenn das nicht eben viel ist.