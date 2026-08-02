Fußball; Saison 2026/27; Bezirksliga; Henri Gersbach vom SV Raisting (in Rot) im Zweikampf mitr Lukas Ende vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen am 1. August 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Raisting hat beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 3:1 gewonnen. Trainer Peter Bootz hob einen Spieler aus seinem kompakt auftretenden Team hervor. „Er könnte ein oder zwei Ligen höher spielen."

Nach zwei Spieltagen hat die Bezirksliga Süd ihre erste faustdicke Überraschung. Der SV Raisting schickt sich an, den vornehmlich skeptischen Saisonprognosen mit aller Macht zu trotzen. Dem Auftakterfolg am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen ließ die Elf von Peter Bootz ein 3:1 (0:1) beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen folgen. Erstaunlich dabei: Der SVR lag im Hintertreffen und lange Zeit nicht ansatzweise in Reichweite eines Punktgewinns.

Geschlossene Mannschaftsleistung unf glückliches Hänchen bei Spielerwechseln

Letztlich aber ordneten drei maßgebliche Aspekte die Geschicke in dieser Partie: der ungebrochene Glaube der Mannschaft, als Gemeinschaft etwas erreichen zu können, und ein glückliches Händchen des Trainers bei Spielerwechseln. In erster Linie aber war es die individuelle Klasse eines Abwehrspielers, der in diesem Oberland-Duell den Unterschied machte. Die Rede ist von Henri Gersbach. 20 Jahre jung, mit einer Vita auf Landesliga-Ebene in den Nachwuchsschmieden des SC Fürstenfeldbruck und SC Unterpfaffenhofen. Seit der vergangenen Saison verteidigt Gersbach für den SV Raisting.

Henri Gersbach unterläuft bei Gastspiel am Gröben gefühlt kein einziger Fehler

In Garmisch-Partenkirchen tat er das so gut, dass selbst der Coach nicht um eine Eloge herumkam. Peter Bootz verteilt öffentlich ungern Fleißkärtchen, nur so lässt sich als Kollektiv erfolgreich Fußball spielen. Jeder Akteur hat per se den gleichen Stellenwert. Doch es gibt sie, die Ausnahmefälle. Ebenso wie die berechtigte Frage, ob Gersbach am Gröben-Sportgelände in Garmisch in 93 Minuten auch nur ein einziger Fehler unterlaufen war. Das kann man getrost negieren. Nicht selten kam es zu Situationen, in denen der Ball in den Raum gespielt wurde und ein FC-Spieler von außen einlief. Doch was die Hausherren diesbezüglich auch versuchten, es klappte nicht. Denn Gersbach war schon da und stellte die Parkuhr, bis sein Gegner angekommen war. Traf er mal zeitgleich mit einem Garmischer am Ball zusammen, gab es einen kleinen Rempler mit der Hüfte, die breite Brust wie ein Abwehrwall eingesetzt, jedoch selten bis nie jenseits des Erlaubten.

Raisting gerät nach einem leichtsinnigen Ballverlust in Rückstand

„Er könnte ein oder zwei Ligen höher spielen“, adelte Bootz seinen Defensivrecken und Nebenmann von Hermann Sigl. Dem wiederum unterlief ein leichtsinniger Ballverlust, der zum 1:0 der Hausherren führte (34.). Nach der Pause bügelte Sigl seinen Schnitzer aber aus. Mit einem listigen Lupfer aus 30 Metern überwand er Michael Störmer, den 18-jährigen Debütanten im Kasten der Werdenfelser (65.). Das gern zitierte Glück des Tüchtigen wurde dem SVR zuteil, als ein Freistoß von Mohamed Karim an die Unterkante der Querlatte klatschte und Lukas Ende die Zweitverwertung misslang.

Einwechselspieler Stowasser und Holzinger die Protagonisten beim SVR-Führungstreffer

Bootz bediente sich ausführlich seiner jungen Garde auf der Bank und wechselte mit David Stowasser und Simon Holzinger im Doppelpack die Protagonisten des Raistinger Führungstreffers ein (83.). „Da freut sich dann auch mal der Coach“, unkte Bootz. In doppelter Hinsicht. Denn bereits die Umstellung auf Angriffspressing zur Halbzeit half dem SVR-Team beträchtlich bei der Bewältigung der Auswärtsaufgabe. Den Schlusspunkt setzte Korbinian Hibler mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit. Vorangegangen war ein Foulspiel an Frederik Specht.