SV Raisting: Jugend auf der Überholspur

Fußball; Saison 2026/27; Bezirksliga; SV Raisting; von links Co-Trainer Hans Selberdinger, Abteilungsleiter Simon Kölbl, Simon Holzinger, Lukas Baierl, David Stowasser, Elias Oulachguer, Johannes Mayr, Elias Ahl, Trainer Peter Bootz. – Foto: Roland Halmel

Der Bezirksligist verstärkt sich mit sechs Nachwuchskickern für die kommende Saison. Drei von ihnen spielten zuletzt in der A-Jugend des TSV Landsberg und wurden dort Meister.

Peter Bootz ist guter Dinge. „Das sind alle willige Burschen,“ Der Trainer des SV Raisting ist überzeugt, einen guten Kader für die kommende Saison beisammen zu haben. Nachdem er kürzlich mit Simon Holzinger vom MTV Dießen den ersten Neuzugang präsentiert hatte, vervollständigt er nun diese Liste. Neben Torhüter Max Markert, der vom TSV Utting kommt, hat der Bezirksligist vor allem Mittelfeldspieler angeheuert, die in der vergangenen Runde noch bei den Junioren im Einsatz waren.

Junioren-Trio vom TSV Landsberg schließt sich Raisting an

Aus dem eigenen Nachwuchs wechseln Lukas Baierl und Johannes Salzmann zu den Erwachsenen. Von den A-Junioren des TSV Landsberg suchen mit Johannes Mayr, Elias Ahl und Elias Oulachguer gleich drei Kicker jetzt ihr Glück beim SVR. Sie feierten mit ihrer Mannschaft den Titelgewinn in der Bezirksoberliga, gehörten jedoch nicht zum Stammpersonal. Ahl und Mayr haben ihre Wurzeln in Raisting. Seine ersten Schritte bei den Erwachsenen wagt auch David Stowasser, der bisher für die A-Jugend des TSV Peißenberg auflief. Für die Erste Mannschaft erzielte er in der vergangenen Spielzeit einen Treffer in der Kreisliga.

SVR-Trainer Bootz bittet bei seinen Youngstern um Geduld

„Man muss allen ein bisschen Zeit geben“, bittet Bootz sowohl den Verein als auch die Fans um Geduld mit den Youngstern. Bis sie sich an das Niveau in der Bezirksliga gewöhnen, wird sicherlich eine gewisse Zeit vergehen. Allerdings besitzen alle gute Anlagen, um diesen Schritt zu schaffen. „Für die jungen Spieler kann Raisting ein Sprungbrett sein“, hält Bootz es für wahrscheinlich, dass sich manche seiner Verstärkungen für höhere Aufgaben empfehlen. Das trifft besonders auf das Trio vom TSV Landsberg zu. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga ist es für die Nachwuchskicker vom Lech noch etwas schwieriger geworden, in der Ersten Mannschaft Fuß zu fassen. In Raisting haben sie dagegen die Chance, sich einen Platz im Team zu erkämpfen. Was sie draufhaben, können sie während der kommenden Wochen in der Vorbereitung unter Beweis stellen.

Zum Start in die Testspielreihe ein Unentschieden gegen Kaufbeuren

Die ersten beiden geplanten Testspiele des SV Raisting wurden wegen Terminproblemen und der Hitzewelle gleich einmal abgesagt. Die Heimpartie gegen die SpVgg Kaufbeuren war damit die erste Vorbereitungspartie. Gegen die Allgäuer, die in der Bezirksliga Schwaben beheimatet sind und zu denen die beiden SVR-Spieler Harald Killimann und Maximilian Neufing gewechselt waren, gab es ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Raisting geriet Anfang der zweiten Hälfte in Rückstand (52.), ehe Benedikt Stechele nach sehenswerter Kombination für Raisting ausglich (62.). „Das war ein guter Auftakt“, urteilte Bootz danach zufrieden. „Wir haben wenig zugelassen“, lobte er. Vor allem mit der Leistung der Defensive um Abwehrchef Hermann Sigl war er absolut einverstanden. Sigl gehört neben Torhüter Urban Schaidhauf zu den zwei Spielern, die Bootz schon bei seinem ersten Engagement in Raisting vor zehn Jahren trainiert hatte.

Weitere drei Partien des SV Raisting bis zum Saisonstart

Bis zum Saisonstart am 26. Juli mit dem Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger SC Oberweikertshofen haben die Raistinger noch dreimal die Gelegenheit, zu testen. Diesen Samstag (11. Juli) erwarten sie den Kreisligisten SV Münsing (15 Uhr). Kommenden Dienstag, 14. Juli, geht es zum SV Fuchstal (18.30 Uhr). Zum Abschluss der Vorbereitung empfängt der SVR am Samstag, 18. Juli, den Kreisligisten TSV Murnau II (15 Uhr).