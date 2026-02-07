SV Raisting: Jede Menge Abgänge und ein altbekanntes Problem

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Francois Ngwen (links) vom SV Raisting im Heimspiel gegen den SC Olching am 17. August 2025 – Foto: Andreas Mayr

Vor dem Start in die Frühjahrsrunde ist die Stimmung beim SV Raisting trübe. Der Kader schmilzt und ein altes Problem kann die Mannschaft noch immer nicht lösen.

Den 1. März hat sich Johannes Franz dick im Kalender angestrichen. Dann startet der Trainer zusammen mit den Kickern des SV Raisting in die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Süd. Das Heimspiel gegen den VfL Denklingen wird für den Tabellenelften zur richtungsweisenden Partie. „Der Fokus liegt nur auf diesem Spiel“, stellt der Coach klar. „Wenn wir gewinnen, wären das Big Points.“ Bei einer Niederlage gegen den 13. der Rangliste würde sich die eigene Situation dagegen gewaltig verschärfen. Raisting hätte dann ein Rendezvous mit der Abstiegszone.

Ngwen wechselt nach Penzberg, Bretthauer nach Germaringen

Die allgemeinen Voraussetzungen sind alles andere als optimal für den Kampf um den Klassenerhalt. Über den Jahreswechsel hat der Coach weitere Abstriche bei seinem ohnehin nicht üppig besetzten Kader machen müssen. Mit Francois Ngwen verliert das Team einen wichtigen Offensivspieler. Der in München wohnhafte Stürmer hat sich dem FC Penzberg angeschlossen, weil er auf einmal den Aufwand scheut, nach Raisting zu fahren. Einen anderen Verein hat sich auch Tom Bretthauer gesucht. Der 35-jährige Linksfuß hat in Buchloe gebaut und möchte sich die Pendlerei an den Ammersee sparen. Er hat sich mittlerweile dem schwäbischen Bezirksligisten SV Germaringen angeschlossen.

Florian Flath kickt wieder bei seinen Spezln in Pöcking

Eher überraschend kam die Rückkehr von Florian Flath zum SC Pöcking-Possenhofen. „Ich hätte niemals darauf gewettet, dass er geht“, war Franz konsterniert, dass ihn ein „absoluter Stammspieler“ aus heiterem Himmel den Rücken kehrt. Allerdings sind die Motive des Pöckingers, der erst im vergangenen Sommer gekommen war, für den Coach nachvollziehbar. „Er will dort wieder mit seinen Spezln spielen.“

Andreas Heichele arbeitet in Basel, Suchanoff ist am Knie verletzt

Gerne mit seinen Raistinger Freunden würde auch Andreas Heichele kicken. Aber der Mittelfeldspieler hat sich beruflich nach Basel verändert. Zwar bleibt sein Pass weiterhin beim SVR, aber für Franz kommt Heichele einem weiteren Abgang gleich. „Mit ihm kannst du nicht mehr fest planen.“ Streichen musste er vorerst auch Marius Suchanoff aus seinen Überlegungen. Der Stammverteidiger laboriert an einem Innenbandriss im Knie. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass sich Suchanoff bereits vor längerer Zeit einen Kreuzbandriss zugezogen hat, ohne es zu bemerken. „Er hat damit über Jahre gespielt“, wundert sich Franz. Die Ärzte empfehlen dem Defensivarbeiter dringend, sich operieren zu lassen, weil sein Knie sonst noch instabiler wird, als es ohnehin schon ist.

Bei Coach Joahnnes Franz verzögert sich das Comeback

Auch Markus Riedl wird sich Gedanken machen müssen, wie er Fußball und seine Gesundheit künftig miteinander vereinbaren kann. Dreimal hat sich der Mittelfeldspieler schon die Kreuzbänder gerissen. Mitte der Vorrunde verletzte er sich erneut am Knie. Die Diagnose ist bedenklich: Anriss des Kreuzbandes. „Er hat noch Glück gehabt“, findet sein Trainer. Vielleicht war es auch eine Warnung. Auch der Körper von Johannes Franz sendet alarmierende Signale. Anderthalb Jahre sind mittlerweile verstrichen, seit er sich schon zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat. Aber auch in dieser Winterpause muss sich der 30-Jährige weiterhin auf seine Trainertätigkeit beschränken. „Es braucht noch Zeit“, gibt er zu. Auch er wird in diesem Frühjahr seiner Elf auf dem Rasen fehlen.

Mit Elias Lieb gibt es nur einen einzigen Neuzugang

Auf die Dienste von sieben Kickern muss Franz in Zukunft also verzichten. Den vielen Ausfällen steht Elias Lieb als einziger Neuzugang gegenüber. Der gelernte Offensivspieler aus Apfeldorf kommt von den A-Junioren des TSV Murnau. Um die personellen Lücken aufzufüllen, wurde noch Korbinian Hibler aus der Reserve in die Erste Mannschaft hochgezogen. „Viel darf nicht passieren“, hofft Franz, dass er von weiteren Hiobsbotschaften verschont bleibt. Sein Kader zählt gerade 18 Feldspieler und zwei Torhüter.

In Testspielen im Angriff weiter harmlos

Für die anstehenden Aufgaben ist das eher ein schmales Kontingent. 13 Begegnungen haben die Raistinger in der Rückrunde noch vor sich. Dazu können, wenn es schlecht läuft, noch zwei Runden in der Relegation kommen. Für die Vorbereitung hat der Coach seiner Mannschaft ein straffes Programm zusammengestellt. Bereits die ersten Testpartien gegen die A-Junioren des TSV Murnau (0:0), den VfL Kaufering (0:2) und gegen die Landesliga-Elf des TSV Murnau (1:7) machten deutlich, woran es bei den Raistingern hapert: Sie schießen weiterhin so gut wie keine Tore.

„Du darfst die Balance zwischen der Offensive und der Defensive nicht verlieren“, gibt der Coach zu bedenken. Zwar verteidigen in der Bezirksliga Süd nur wenige Teams so gut wie der SVR, doch der Aufwand ist jedes Mal groß, um wenigstens das Minimum von einem Unentschieden zu erreichen. „Hinten zu Null zu spielen, ist jedes Mal Schwerstarbeit“, stöhnt Franz. Diese Maloche müssen die Raistinger auf sich nehmen, um den Abstieg in die Kreisliga zu vermeiden. Nach den zahlreichen personellen Ausfällen jetzt sogar mehr denn je.