SV Raisting II überrascht mit Höhenflug in der Kreisklasse

Der Coach hatte doch schon vor sechs Wochen angekündigt, dass dieser Traum irgendwann endet. Nur wollen das die Fußballer der SVR-Reserve einfach nicht wahrhaben. 28 Punkte und neun Siege aus 13 Partien sind die bisherige Ausbeute. „Fußball ist Kopfsache – und der ist bei allen gerade brutal frei“, erklärt der Roli – das jüngste Spiel mal ausgeklammert.

Raisting – Und was wenn sie am letzten Spieltag immer noch Erster sind? „Dann telefonier‘ ich wieder mit der Zeitung und sag‘ das Gleiche“, scherzt Roland Perchtold , der Trainer der großen Überraschungs-Mannschaft in der Kreisklasse 3. Die kommt in dieser Saison aus Raisting und steht doch tatsächlich auch im Oktober noch an der Tabellenspitze – und das, obwohl es am vergangenen Wochenende mit dem 0:5 bei der SG Antdorf/Iffeldorf eine richtige Watschn gegeben hat.

Der Augenblick, an dem der SVR hätte einbrechen können, ereignete sich vor gut einem Monat. Innerhalb einer Woche kassierten die Raistinger zwei Niederlagen gegen Starnberg/Söcking (1:4) – „die haben uns hergespielt“ – und den ESV Penzberg (1:3). „Ich war gespannt, wie wir reagieren“, sagt der Coach. Für ihn wäre die Welt ja nicht untergegangen, wenn sie die Tabelle wieder nach unten gewandert wären.

Roland Perchtold hat schon schlimmere Zeiten mitgemacht. Im Winter 2024/25 übernahm er eine Mannschaft an Halbtoten und musste sie erst einmal reanimieren. Diese fußballerische Nahtod-Erfahrung hat die Raistinger nachhaltig geprägt, im ganz und gar positiven Sinne. Sie hat eine Superkraft freigesetzt, die nur mit dem Erlebten zu erklären ist. Wer es schafft, dem sicheren Abstieg noch zu entgehen, der kann doch auch mehr leisten. Die Überzeugung hat sich in der ganzen Mannschaft breit gemacht.

Zwei Pleiten am Stück ohne negative Folgen

Wie der Roli also nach zwei Niederlagen hintereinander im Training aufkreuzte, fand er ein höchst lebendiges Team vor. „Die haben sofort wieder Gas gegeben.“ Dreimal in Folge gewann der SVR danach wieder, jeweils mit einem Tor Vorsprung und auch – wie gegen Hungerbach – unter höchst glücklichen Umständen. Aber so ist das nun mal auf der Sonnenseite des Klassements. „Die letzten Jahre hättest du so was verloren“, sagt der 45-Jährige.

Freilich hat der Erfolg auch weniger übernatürliche Ursprünge. In Sachen „System“ kann man sagen, dass Raisting sich und gerade seine Stärken gefunden hat. Die schnellen Außenspieler sind in einer Liga, die nicht gerade für Überschallgeschwindigkeit bekannt ist, natürlich eine Waffe. Bei eigenem Ballbesitz haben die Raistinger die größten Fortschritte gemacht, weil ihr Coach ihnen eingetrichtert hat, wie wichtig das ist.

Manche empfehlen sich sogar für die Bezirksliga-Mannschaft

„Wir spielen schönen Fußball“, sagt der Roli. Die Freiheit im Kopf erklärt er mit der Reife seiner Mannen. „Die letzten Jahre waren wir zu grün, jetzt sind viele 23, 24 Jahre alt.“ Sie haben einiges erlebt in diesem Fahrstuhl zwischen A- und Kreisklasse, aus dem sie lange nicht herauskamen.

Wenn Roland Perchtold nun zurückblickt, erinnert er sich an ein Schlüsselerlebnis. Das war nicht, wie zu vermuten ist, die Relegation gegen Bad Kohlgrub, sondern der Auftakt gegen Pöcking, als Raisting 0:2 hinten lag und noch einen Punkt (3:3) holte samt Ausgleich in Minute 85. „Da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen“, sagt Perchtold. Seitdem tankt sie Woche für Woche Selbstvertrauen, das wichtigste Elixier, um sich zu entwickeln.

Bei manchen ist es schon so weit gekommen, dass sie gar für die Bezirksliga interessant sind. Abwehrmann Lukas Matz – er hat bereits sieben Treffer in neun Spielen erzielt – trainiert seit zwei Wochen fest mit der Ersten, stand kürzlich gegen Wolfratshausen gar 90 Minuten auf dem Platz. „Freut mich brutal, der hat sich im Training aufgedrängt“, lobt sein Coach.

Nachbarderby am kommenden Sonntag

Ob dieser Höhenflug real ist oder doch nur ein glücklicher Zufall, wird sich zeigen. Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, zeigte die Demontage bei der SG Antdorf/Iffeldorf eindrucksvoll. Die Chance, ja fast die Verpflichtung zur Wiedergutmachung besteht am kommenden Sonntag, 26. Oktober, beim Nachbarderby auf eigenem Rasen gegen die SG Wielenbach/Pähl. Wie schon Antdorf/Iffeldorf zuvor hat Perchtold auch den kommenden Gegner als großen Favoriten auf dem Schirm.

Aber wo sie schon einmal so weit gekommen sind, möchten sie die Großen schon noch ein bisschen länger ärgern. Wenn möglich bis weit in die Rückrunde hinein. „Keiner hat mit uns gerechnet, wir am allerwenigsten. Darüber freuen wir uns riesig.“