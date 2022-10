SV Raisting empfängt BCF Wolfratshausen: Schon wieder ein offensivstarker Gegner Trainer lobt Markus Riedl

Es gab eine Zeit, da sehnte sich Johannes Franz nach Führungspersonal. Nach Säulen, die Halt geben, in stürmischen Zeiten, wie etwa jenen zum Saisonstart in der Bezirksliga Süd.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

Johannes Franz, der Trainer des SVR, hatte das so entschieden, weil Victor Neveling und Maximilian König, von der Mannschaft zu Spielführern gewählt, ausfielen. Franz selbst verzichtete auf dieses Amt. Er findet: „Als Trainer ist es falsch, Kapitän zu sein. Ich brauche einen verlängerte Arm unter den Spielern.“ Die Binde sieht er als Symbol dafür – und Markus Riedl füllte sie zur vollsten Zufriedenheit aller aus. „Es ist nicht jedermanns Sache, sie zu tragen. Ihn hat das definitiv beflügelt“, lobt der Coach. Markus Riedl zeigte seine beste Leistung, vielleicht sogar den stärksten individuellen Auftritt eines Raistingers in diesem Spieljahr.

Auch wenn sich derlei Superlative schwer ausstellen lassen. Franz vergab jedenfalls Note eins in diesem Spiel. „Er hat uns fast im Alleingang den Punkt beschert.“ Zwei Tore schoss Riedl, das dritte bereitete er vor. Genauso wichtig war aber seine Ausstrahlung. Der 25-Jährige verpasst kaum eine Trainingseinheit, kickt mit Leidenschaft, egal ob im Spiel oder Training. „Er will immer das Maximum herausholen“, sagt Franz. Kaum einer verkörpert den Umschwung des SVR in diesen Tagen besser.