SV Raisting: Drei Niederlagen in Serie sind genug – Team will sich wieder belohnen

Sandro Porta (l.) gegen Elias Lieb - Fußball - Bezirksliga Süd - Saison 2026/27 - SV Raisting (SVR) - 1. FC Penzberg (FCP) - 19. August 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Raisting hat drei Spiele in Folge verloren. Trainer Peter Bootz sagt vor dem Spiel am Sonntag: „Du musst dich auch mal belohnen, sonst kann die Stimmung kippen."

Wie im Spielfilm liefen die Szenen auch Tage danach noch ab. Der späte Schocker in Pullach. Das frühe Gegentor in Moorenweis. Der Elfmeter gegen Penzberg. All das vergisst man nicht so leicht, vor allem weil die Aktionen in Summe dafür sorgten, dass der SV Raisting nun drei Spiele in Folge verloren hat. Obwohl er sich doch einige Punkte verdient gehabt hätte. „Wir müssen schauen, dass wir keinen negativen Trend generieren“, sagt Peter Bootz, der Trainer beim SVR.

An sich gibt es wenig zu beanstanden, erst recht nach diesem Auftritt im Derby, für den es Lob, Anerkennung, aber bedauerlicherweise keinen einzigen Zähler gab. So stehen die Raistinger vor dem Spiel am Sonntag in Gilching (15 Uhr) vor einem Gabelpunkt der Saison, den sie bestens kennen aus der Vergangenheit. Noch glaubt das ganze Team fest an den Weg, den es gemeinsam eingeschlagen hat. Peter Bootz kam mit einer Idee an, die aggressives Pressing vorsah. Seine Spieler stimmten zu, so etwas Grundlegendes stülpt er nicht einfach über. Nach fünf Spielen sind sie in der ganzen Bezirksliga bereits als freche Raistinger bekannt. Ihr feinstes Werk lieferten sie gegen Penzberg ab. Auch der Coach hält fest: „Hat mir richtig getaugt.“ Nur irgendwann sollten auch wieder die Ergebnisse zum Auftritt passen. Bootz weiß: „Du musst dich auch mal belohnen, sonst kann die Stimmung kippen.“

An dieser Stelle greift ein alter Mechanismus, mit dem schon sein Vorgänger ihre liebe Not hatte. Mit dem Toreschießen tun sich die Raistinger seit einigen Jahren schwer. Und ziehen sie doch einmal so etwas wie einen Torjäger heran, ist der auch schnell schon wieder weg in Richtung der zahlungskräftigen oder höherklassigen Konkurrenz. So erlebt – unter anderem – bei Denis Grgic, Benedikt Multerer und zuletzt Vinzenz Wolf, die allesamt den SVR als Aufzug nutzten, allerdings an ihre Ausbeute im Raistinger Dress nicht mehr herankamen.

An Torschüssen mangelt es ihren Nachfolgern nicht. Die vielen fleißigen Arbeiter – Frederik Specht, Elias Lieb, Johannes Mayr & Co. – generieren genug Abschlüsse mit ihrer unnachgiebigen Art. „Das ist eine Mentalitätsgeschichte“, lobt ihr Trainer. Die entscheidende Frage für Sonntag lautet: Haben sie nach der englischen Woche und dem 1000-Prozent-Auftritt gegen Penzberg noch die Kraft, um einen weiteren Top-Favoriten zu kitzeln? „Kann ich erst am Sonntag um fünf beantworten“, scherzt Peter Bootz.

Sein Kader jedenfalls hat das Derby gegen die Penzberger nicht so gut verkraftet. Angeschlagene und Kranke meldeten sich hinterher beim Coach. Das sorgt für einiges Grübeln in Sachen „Startformation“. „Am Ende stellt sich die Elf wahrscheinlich von alleine auf.“