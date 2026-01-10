SV Raigering und ASV Cham sind Bezirks-Champions

Fünf Siege, ein Remis, keine Niederlage und nur drei Gegentore. Einen sehr gelungenen Auftritt legten die A-Junioren des SV Raigering hin. Die ersten vier Partien wurden siegreich gestaltet. Allerdings hätte ihnen der TSV Kareth-Lappersdorf den Titel ganz am Ende noch entreißen können. Im finalen Direktduell kam Kareth jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und musste sich mit dem zweiten Platz (13 Punkte) zufriedengeben. Knapp dahinter landete die JFG Haidau. Einen „guten Gastgeber“ mimte unterdessen die JFG 3 Schlösser-Eck, die alle Spiele verlor. Für Raigering geht's jetzt zur Bayerischen Hallenmeisterschaft der U19-Junioren, die am 24. Januar 2026 im oberfränkischen Speichersdorf über die Bühne geht.



Der Endstand: 1. SV Raigering 16 Punkte, 2. TSV Kareth-Lappersdorf 13, 3. JFG Haidau 12, 4. JFG Drei Wappen Oberpfalz 7, 5. Freier TuS Regensburg 7, 6. SpVgg Vohenstrauß 5, 7. JFG 3 Schlösser-Eck 0



Herzschlagfinale auch bei den B-Junioren! Ausgerechnet im allerletzten der 21 Spiele standen sich die zwei verbliebenen Titelanwärter gegenüber. Das bessere Ende hatte der ASV Cham für sich. Dank des Treffers von Sebastian Welk gewann das Team von Coach Panow-Groß das Landesliga-Duell gegen den SV Raigering mit 1:0. Damit überholte man Raigering auf den letzten Drücker noch. Die Enttäuschung der unterlegenen „Jung-Panduren“ wird sich in Grenzen halten, denn sie schafften als Vize-Bezirksmeister ebenfalls den Sprung zur Bayerischen Meisterschaft. Weit reisen müssen Cham und Raigering am 7. Februar nicht: Das Bayernfinale der U17-Junioren findet heuer in Weiden statt. Hinter dem Duo reihten sich Vertreter aus Regensburg ein. Jahn Regensburg Futsal wurde Dritter, der FSV Prüfening Vierter.



Der Endstand: 1. ASV Cham 15 Punkte, 2. SV Raigering 13, 3. Jahn Regensburg Futsal 11, 4. FSV Prüfening 7, 5. JFG Drei Wappen Oberpfalz 6, 6. JFG 3 Schlösser-Eck 6, 7. TSV Kümmersbruck 3



