SV Quitt Ankum verpasst wichtigen Sieg im Abstiegskampf 1:1 gegen SSC Dodesheide lässt Rückstand anwachsen – Endspiel in Glandorf steht bevorrn von Michael Eggert · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

m intensiven Abstiegskampf der Bezirksliga hat der SV Quitt Ankum einen dringend benötigten Sieg verpasst. Gegen den im oberen Mittelfeld platzierten SSC Dodesheide kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt damit weiterhin deutlich unter Druck. Sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz sowie ein klar schlechteres Torverhältnis erschweren die Ausgangslage zusätzlich. Bereits in der kommenden Woche steht beim ebenfalls gefährdeten SC Glandorf ein richtungsweisendes Spiel an.

Die Partie war über weite Strecken von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Torchancen blieben auf beiden Seiten rar, wenngleich sich im Spielverlauf Möglichkeiten ergaben. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gingen die Gäste in Führung – zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, da sie spielerisch die aktivere Mannschaft waren. Ankum reagierte in der Schlussphase mit erhöhter Risikobereitschaft und wurde kurz vor Spielende belohnt: Pascal Koddenberg erzielte mit seinem neunten Saisontreffer den 1:1-Ausgleich. In der Nachspielzeit bot sich dem Gastgeber sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, doch eine hochkarätige Möglichkeit blieb ungenutzt.

Pascal Koddenberg traf zum späten Ausgleich für den SV Quitt Ankum – Foto: Fupa

SSC-Trainer Yannik Flottmann zeigte sich nach Abpfiff selbstkritisch: „Ein Spiel, das passend zu unserer Saison ist. Kein gutes Spiel von uns, in dem wir sowohl gewinnen als auch verlieren konnten. Ich hoffe, dass wir in den letzten Spielen wieder ein anderes Gesicht zeigen.“ Auch Ankums Vertreter Kevin Butler ordnete die Partie nüchtern ein: „Von Beginn an war es ein umkämpftes Spiel ohne viele Torraumszenen. Wir sind immer wieder durch Konter zu Chancen gekommen, während Dodesheide spielerisch besser war. Nach dem Rückstand haben wir gekämpft und uns den Ausgleich verdient. In der letzten Minute haben wir dann den Lucky Punch verpasst. Insgesamt ist das Ergebnis gerecht.“