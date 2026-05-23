SV Quitt Ankum stellt neues Trainergespann vor

Der SV Quitt Ankum hat Lukas Hölscher und Marc Eberhart offiziell als neues Trainergespann der ersten Herrenmannschaft vorgestellt. Wie der Fußballvorstand um Obmann Jan Schmoranzer sowie Markus Peichl und Kevin Buttler mitteilte, werden beide ihre Arbeit mit Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 aufnehmen.

Hölscher war zuletzt Trainer der ersten Mannschaft der SG Voltlage und bringt nach Vereinsangaben Erfahrung aus der Kreisliga mit. Eberhart war über viele Jahre als Spieler im Fußballkreis aktiv und zuletzt als Betreuer beim SC Achmer tätig. Mit der Verpflichtung des Duos will der SV Quitt Ankum nach dem feststehenden Abstieg aus der Bezirksliga einen personellen und sportlichen Umbruch einleiten.

Nach 16 Spielzeiten in der Bezirksliga sieht der Verein die kommende Saison in der Kreisliga als Neustart. „Mit Lukas und Marc konnten wir nicht nur zwei engagierte Trainer für uns gewinnen, sondern auch ein dynamisches Gespann, das den Kreis und die Region kennt“, erklärte der Fußballvorstand. Ziel sei es, eine junge Mannschaft weiterzuentwickeln und langfristig zu formen.