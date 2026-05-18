SV Quitt Ankum setzt mit Kantersieg ein Ausrufezeichen Bereits abgestiegener Gastgeber überrascht Viktoria Gesmold mit 4:0-Erfolg – Gäste verpassen Sprung auf Rang vier von Michael Eggert · Heute, 10:47 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Dem bereits als Absteiger feststehenden SV Quitt Ankum ist gegen Viktoria Gesmold ein überraschend deutlicher Heimsieg gelungen. Die Ankumer setzten sich in der Bezirksliga mit 4:0 durch und sendeten damit ein positives Signal für den angestrebten Neustart nach dem Abstieg. Für die Gäste aus Gesmold bedeutete die Niederlage hingegen einen Rückschlag im Rennen um den vierten Tabellenplatz.

Die Gastgeber gingen früh in Führung. Lars Kuhlmann traf nach einer Vorarbeit von Bennett Pfostenhauer zum 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ankum die effektivere Mannschaft. Nach rund einer Stunde Spielzeit erhöhte Jonas Finke per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Lars Kuhlmann zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war. In der Schlussphase sorgte Pascal Koddenberg mit einem Doppelpack für die Entscheidung und machte den deutlichen Erfolg perfekt.

Erzielt einen Doppelpack für Quitt Ankum - Pascal Koddenberg – Foto: Fupa