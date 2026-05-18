SV Quitt Ankum setzt mit Kantersieg ein Ausrufezeichen

Dem bereits als Absteiger feststehenden SV Quitt Ankum ist gegen Viktoria Gesmold ein überraschend deutlicher Heimsieg gelungen. Die Ankumer setzten sich in der Bezirksliga mit 4:0 durch und sendeten damit ein positives Signal für den angestrebten Neustart nach dem Abstieg. Für die Gäste aus Gesmold bedeutete die Niederlage hingegen einen Rückschlag im Rennen um den vierten Tabellenplatz.
Die Gastgeber gingen früh in Führung. Lars Kuhlmann traf nach einer Vorarbeit von Bennett Pfostenhauer zum 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ankum die effektivere Mannschaft. Nach rund einer Stunde Spielzeit erhöhte Jonas Finke per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Lars Kuhlmann zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war.
In der Schlussphase sorgte Pascal Koddenberg mit einem Doppelpack für die Entscheidung und machte den deutlichen Erfolg perfekt.
„Man hat uns von Beginn an angemerkt, dass wir ohne Druck befreit aufspielen konnten. Wir sind dann in der ersten Halbzeit folgerichtig in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir guten Kombinationsfußball gespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen, auch wenn der Gegner heute stark gebeutelt war. Im Endeffekt war es eine Nachricht für die nächste Saison, dass wir umso stärker zurückschlagen werden“, sagte Kevin Butler vom SV Quitt Ankum.
Gesmolds Trainer André Rose zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Verdienter Sieg für Ankum aufgrund einer schwachen Leistung von uns. Glückwunsch an den Gegner.“