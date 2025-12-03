SV Quitt Ankum setzt auf neuen Mann an der Seitenlinie

Der Fußballvorstand des SV Quitt Ankum um Obmann Jan Schmoranzer und Markus Peichel hat Al Anozie als neuen Trainer der 1. Herrenmannschaft präsentiert. Der erfahrene Coach wird seine Arbeit zur Rückrunde aufnehmen und das Team ligaunabhängig über die Saison 2025/26 hinaus betreuen.

Anozie bringt langjährige Bezirksliga-Expertise mit, unter anderem aus seinen Stationen beim SV Holdorf, SW Kalkriese und BW Merzen. Mit seiner Verpflichtung setzt der Verein ein deutliches Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt und für eine stabile, erfolgreiche Rückrunde.

Besonderen Dank richtet der Verein an die Interimstrainer Michael Schnurpfeil, Jan Sandbrink und Julian Schimpf, die die Mannschaft noch bis zum Fortuna Cup betreuen und in einer anspruchsvollen Phase Verantwortung übernommen haben.