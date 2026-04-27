SV Quitt Ankum sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf Freistoßtreffer entscheidet umkämpftes Duell bei Viktoria Gmhütte von Michael Eggert · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Der SV Quitt Ankum hat im Abstiegskampf ein wichtiges Signal gesetzt. Mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Viktoria Gmhütte feierte die Mannschaft den zweiten Erfolg in Serie – jeweils ohne Gegentor – und schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gastgeber hingegen bleiben nach der Niederlage tief im Tabellenkeller und liegen nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Angesichts von aktuell sieben gefährdeten Teams bei vier Abstiegsplätzen spitzt sich die Situation weiter zu.

Die Partie selbst war von Beginn an intensiv, jedoch arm an klaren Torchancen. Gmhütte verpasste in der Anfangsphase eine aussichtsreiche Möglichkeit zur Führung. Mitte der ersten Halbzeit bot sich dann die große Chance: Marius Wilken trat zum Strafstoß an, scheiterte jedoch. Kurz vor der Pause kamen auch die Gäste zu einer hochkarätigen Gelegenheit, die Torhüter Fröhlich stark entschärfte. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild eines umkämpften Spiels fort. Die Entscheidung fiel schließlich Mitte der zweiten Hälfte: Routinier Felix Schnurpfeil traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Tor des Tages. In der Schlussphase bewahrte Ankums Torhüter Nick Hehemann seine Mannschaft mit mehreren Paraden vor dem Ausgleich und sicherte so den knappen Erfolg.

Erzielte den Siegtreffer für den SV Quitt Ankum - Felix Schnurpfleil – Foto: Fupa

Gmhüttes Trainer Marcel Ruschmeier zeigte sich nach Abpfiff enttäuscht: „Heute hätte keiner der Mannschaften verdient gehabt als Sieger vom Platz zu gehen. In der ersten Halbzeit hatten wir einige gute Chancen, darunter auch einen Elfmeter, den wir aber nicht verwandeln konnten.“ Seine Mannschaft habe es anschließend nicht mehr geschafft, genügend Druck für den Ausgleich zu entwickeln. Auf der Gegenseite bewertete Ankums Kevin Butler den Spielverlauf anders: „Von Beginn an war es ein sehr nervöses Spiel mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Mit viel Kampf und Leidenschaft haben wir im Endeffekt verdient gewonnen.“ Der Erfolg sei ein wichtiges Signal im Abstiegskampf.