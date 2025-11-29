SV Quitt Ankum feiert Last-Minute-Sieg

Wir haben 3:2 gewonnen mit dem Punch in der Nachspielzeit. In der ersten Halbzeit war das Spiel ziemlich zerfahren, bis auf die beiden Tore mit wenig Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen mehr Risiko gegangen, weil wir wussten, dass heute nur drei Punkte helfen. Wir haben in der zweiten Halbzeit die Mehrzahl an Zweikämpfen gewonnen und auch mal das Spielglück ein wenig erzwungen. Somit war der Sieg aufgrund der Umstände in der Nachspielzeit ein wenig glücklich, aber nicht unverdient, meinte Interimstrainer Julian Schimpf (SV Quitt Ankum).

"Es war ein schwaches Spiel, in dem wir zwar mehr Torchancen hatten, aber zu keinem Zeitpunkt zwingend waren. Es ist extrem frustrierend, dass wir mit einer solchen Leistung in die Winterpause gehen, weil sehr viele Fragezeichen bleiben,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).