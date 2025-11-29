SV Quitt Ankum feiert Last-Minute-Sieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Bezirksliga gewann der SV Quitt Ankum im zweiten Spiel nach seinem Trainerwechsel mit 3:2 gegen den SF Lechtingen und liegt aktuell in der schiefen Tabelle zwei Punkte hinter dem rettenden 13 Tabellenplatz, hat aber vier Spiele mehr ausgetragen als der TSV Riemsloh, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Mit dem Sieg keimt beim SV Quitt Ankum neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt auf. Der SF Lechtingen geht nach der unnötigen Pleite sicher nicht völlig zufrieden in die Winterpause.
Die Führung für den SF Lechtingen durch Luca Maunert nach einer halben Stunde Spielzeit konnte der Gastgeber durch Tiago Ferreira postwendend egalisieren.
In einem über weite Strecken ausgeglichenem Spiel erzielte Janik Feye eine Viertelstunde vor dem Ende mit einen verwandelten Foulelfmeter die 2:1-Führung für den SV Quitt Ankum. Matti-Luca Löker glich die Führung nur wenige Minuten später ebenfalls durch einen Strafstoß zum 2:2 aus. Als sich beide Teams bereits mit eine Punktteilung abgefunden hatten schlug der Gastgeber noch einmal zu. Jan Haferkamp gelang in der Nachspielzeit mit seinem ersten Saisontreffer das Siegtor zum 3:2-Endstand.
Erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer - Jan Haferkamp - – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
Wir haben 3:2 gewonnen mit dem Punch in der Nachspielzeit. In der ersten Halbzeit war das Spiel ziemlich zerfahren, bis auf die beiden Tore mit wenig Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen mehr Risiko gegangen, weil wir wussten, dass heute nur drei Punkte helfen. Wir haben in der zweiten Halbzeit die Mehrzahl an Zweikämpfen gewonnen und auch mal das Spielglück ein wenig erzwungen. Somit war der Sieg aufgrund der Umstände in der Nachspielzeit ein wenig glücklich, aber nicht unverdient, meinte Interimstrainer Julian Schimpf (SV Quitt Ankum).
"Es war ein schwaches Spiel, in dem wir zwar mehr Torchancen hatten, aber zu keinem Zeitpunkt zwingend waren. Es ist extrem frustrierend, dass wir mit einer solchen Leistung in die Winterpause gehen, weil sehr viele Fragezeichen bleiben,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).