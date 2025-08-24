SV Quitt Ankum besiegt SC Melle 03 II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SC Melle 03 II musste beim Gastspiel beim SV Quitt Ankum die erste Saisonniederlage hinnehmen.
Am Ende einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber kurz vor dem Halbzeit durch Lars Kuhlmann die 1:0-Führung. Kurz nach Wiederanpfiff baute Pascal Koddenberg die Führung der Gastgeber auf 2:0 aus. Kurz vor dem Abpfiff legte Pascal Koddenberg mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 nach. In der Nachspielzeit vergab der Gastgeber noch eine Strafstoß. Der SC Melle konnte nicht an die starken Leistungen der vergangenen Spieltage anknüpfen. Der SV Ankum feierte den ersten Sieg in der neuen Spielzeit.
Pascal Koddenberg traf doppelt für den SV Quitt Ankum. – Foto: Fupa
"Durch eine über 90 Minuten intensive Zweikämpführung, hohen Balleroberungen und einer guten läuferischen Leistung haben wir im Großen und Ganzen verdient gewonnen.
Wir haben es geschafft, SC Melle zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen zu lassen. Die Tore sind genau in den richtigen Momenten gefallen.
Zum Ende des Spiels haben wir noch Chancen gehabt, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten,“ meinte Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).
Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit einem leichten Chancenplus auf unserer Seite. Mit dem Halbzeitpfiff macht Ankum dann das 1:0. Wir kommen dann gut aus der Halbzeit und bestimmen das Spiel bis ein krasser individueller Fehler in unserer Abwehr zum 2:0 geführt hat. Danach haben wir uns schwer getan, wieder ins Spiel zu finden und Ankum hat sich aufs Kontern fokussiert. Unterm Strich dann eine verdiente Niederlage,“ meinte Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).