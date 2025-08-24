SV Quitt Ankum besiegt SC Melle 03 II

"Durch eine über 90 Minuten intensive Zweikämpführung, hohen Balleroberungen und einer guten läuferischen Leistung haben wir im Großen und Ganzen verdient gewonnen.

Wir haben es geschafft, SC Melle zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen zu lassen. Die Tore sind genau in den richtigen Momenten gefallen.

Zum Ende des Spiels haben wir noch Chancen gehabt, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten,“ meinte Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).