SV Pulling trifft siebenmal – Neufahrn II gewinnt Derby – Allershausen hadert

Derweil haderten an diesem Wochenende gleich mehrere Teams mit der eigenen, schwachen Torausbeute. So fehlte es nicht nur dem FC Mintraching und der Allershausener Zweitvertretung, sondern auch dem BC Attaching II vor dem gegnerischen Kasten an der nötigen Effizienz.

FC Neufahrn II – FC Mintraching 2:1 (0:1). Im Derby gegen die Reserve aus Neufahrn verpasste der Aufsteiger aus Mintraching nur hauchdünn einen Zähler. Dabei wäre ein Unentschieden aus Sicht von FCM-Trainer Hakan Celik wohl das gerechtere Ergebnis gewesen.