Der SV Pulling um Christian Bartels verlor gegen Dietersheim. Allershausen II (rote Trikots) ist eine von vier Mannschaften, die punktgleich an der Spitze sind. – Foto: Lehmann

SV Pulling rutscht von Platz eins auf Rang fünf ab – Vorne sind nun vier Mannschaften punktgleich Verrücktes Rennen um Tabellenspitze

Alles wieder anders an der Tabellenspitze: Nachdem der zuletzt kriselnde SV Dietersheim Primus SV Pulling im Topspiel besiegt hat, steht Pulling nun auf Platz fünf – einen Zähler hinter dem punktgleichen Spitzenquartett aus Eichenfeld, Allershausen, Dietersheim und Pfaffenhofen, die ihre Partien größtenteils deutlich gewannen.

TSV Allershausen II – VfB Hallbergmoos III 9:1 (6:1). Der bisher höchste Sieg in dieser Saison geht an die Allershausener Reserve. „Wir waren ab der ersten Minute überlegen und haben nichts anbrennen lassen“, sagt TSV-Coach Andreas Langer. Nach dem 6:1-Halbzeitstand ließ es sein Team keinesfalls langsam angehen, schließlich ist es an der Tabellenspitze sehr eng. „Da lohnt es sich, ein bisschen was für das Torverhältnis zu tun.“

Tore: 1:0/2:0 Erik Ogbebor (14./15.), 3:0/4:0 Christopher Guehrs (17./27.), 4:1 Jonas Stolze (30.), 5:1/6:1/7:1 Kim Peter (33./38./70.), 8:1 Lucas Schimming (84.), 9:1 Kim Peter (90.). SV Kranzberg II – MTV Pfaffenhofen 0:1 (0:0). „So langsam ist es frustrierend“, sagte SVKTrainer Tobias Baierl. „Immer wieder hältst du gut mit und gehst ohne Punkte aus der Partie.“ Wie so häufig in den vergangenen Wochen verloren die Kranzberger ein Spiel, in dem sie mindestens ebenbürtig waren und die erste Hälfte dominierten. Nach der Pause wurde das Match dann zerfahrener, und den Pfaffenhofenern gelang nach einer Flanke der Lucky Punch. Das Gute sei, betont Baierl, dass die Mannschaft weiterhin an sich glaube. „Was fehlt, ist die Cleverness vor dem Tor.“

Tor: 0:1 Julian Kornas (83.). FC Neufahrn II – SG Eichenfeld 0:4 (0:1). Eine klare Geschichte war die Eichenfelder Partie in Neufahrn. Die Gäste waren nach dem ersten Saisonsieg der Gastgeber in der vergangenen Woche vorgewarnt und agierten zunächst sehr konzentriert, wurden nach der Führung dann schlampiger und hielten die Partie lange offen, bis in der Schlussviertelstunde dann die Chancen genutzt wurden. Mit dem Sieg übernahm die SGE zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung.

Tore: 0:1 Victor Rahimpour (10./ET), 0:2 Denis Huljina (60.), 0:3 Markus Ujwari (74.), 0:4 Abdel Mbohou (84.). SC Massenhausen – SC Kirchdorf II 3:4 (2:1). Ein hart erkämpfter und trotzdem auch äußerst glücklicher Sieg für die Gäste aus Kirchdorf: „Das ist sehr gut für die Tabelle. Denn diese drei Punkte waren nicht zu 100 Prozent eingeplant“, sagte SCK-Trainer Christof Skiba, dessen Team dreimal nach einer Massenhausener Führung ausglich und dann kurz vor Schluss das Siegtor erzielte. Der SCM – zurzeit sehr gut in Form – hatte es verpasst, auf einen Zwei-Tore-Vorsprung zu erhöhen, und drängte in der achtminütigen Nachspielzeit noch auf das 4:4, ging aber am Ende leer aus.

Tore: 1:0 Georg Strasser (15.), 1:1 Michael Trost (19.), 2:1 Nico Kratzl (25.), 2:2 Simon Grünwald (59.), 3:2 Nico Kratzl (65.), 3:3 Johannes Siebler (70.), 3:4 Andreas Brinninger (75.). SV Dietersheim – SV Pulling 2:1 (2:0). Der SV Pulling hat die Tabellenführung wieder verloren. Dietersheim war meist überlegen, aber auch der SVP hatte seine Chancen. Dietersheim ging in Führung, als nach einem schönen Spielzug Marco Asbeck durchbrach und auf Seweryn Szczecina querlegte. Eine Viertelstunde später bugsierte Georg Janowski eine Freistoßflanke mit dem Knie in die Maschen. Bis zur Schlussphase war Pulling ab und zu gefährlich, ohne eine wirkliche Drangphase zu entwickeln.

Der Anschluss fiel dementsprechend erst kurz vor dem Ende, als die Dietersheimer bei einem Freistoß unaufmerksam waren. SVP-Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer meinte: „Es hätte auch 2:2 ausgehen können, aber insgesamt ist die Niederlage schon verdient.“ SVD-Trainer Stanko Cimesa zeigte sich zufrieden: „Wir haben uns taktisch sehr diszipliniert gezeigt. Das war ein Fortschritt zu den letzten beiden Wochen.“ Tore: 1:0 Seweryn Szczecina (19.), 2:0 Georg Janowski (35.), 2:1 Niklas Grimm (88.). SV Hohenkammer – TSV Reichertshausen 0:4 (0:0). In der ersten Stunde war es ein ausgeglichenes Derby mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. „Dann hat uns das 0:1 das Genick gebrochen“, berichtet SVH-Coach Tobias Stöger.