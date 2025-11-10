SV Pulling gewinnt Derby und wahrt Chance auf Herbstmeisterschaft

SV Hohenkammer – TSV Eching II 2:2 (0:0). Das lange Warten auf den nächsten Zähler hat ein Ende: Angesichts der kämpferischen Leistung sei dieser „dreckige Punkt“ laut Hohenkammers Trainer Tobias Stöger jedoch keinesfalls unverdient gewesen – auch wenn die Zebras mehr Spielanteile vorzuweisen hatten. Schließlich habe man sich selbst nach dem wiederholten Rückstand nicht aufgegeben und hätte mit der letzten Aktion sogar die Führung erzielen können. „Das wäre aber des Guten zu viel gewesen“, glaubt der Coach. Tore: 0:1 Lukas Malenke (55.), 1:1 Thomas Geier (73.), 1:2 Benedikt Malenke (82.), 2:2 Lukas Mayer (90.+5/FE).

Zu einem regelrechten Torspektakel entwickelte sich das Derby zwischen dem SV Pulling und dem SV Vötting II. Doch dank des 7:4-Erfolgs darf der SVP weiterhin vom Herbstmeistertitel träumen. Dem Klassenerhalt ein Stückchen näher gekommen sind derweil die Fußballer des SV Hohenkammer mit einem 2:2-Unentschieden gegen die Echinger Zweite – die Überraschung des Spieltags in der A-Klasse 5. Denn in den restlichen Begegnungen setzten sich jeweils die Favoriten durch.

VfB Hallbergmoos II – SV Kranzberg II 3:1 (2:1). Besonders zu Beginn der Partie präsentierte sich die Heimelf feldüberlegen. „Kranzberg hat sich aber schon gewehrt“, musste VfB-Coach Florian Guggenberger zugeben – wobei er die erste Viertelstunde nach der Pause als durchaus „wild“ beschrieb. Denn im Anschluss an zwei Zeitstrafen waren beide Teams zwischenzeitlich in Unterzahl gefordert. Insgesamt habe der VfB allerdings wieder zu viele Möglichkeiten liegen gelassen. Tore: 1:0 Leon Würzinger (9.), 2:0/3:1 Noah Tiefenbacher (23., 53./HE), 2:1 Leon Piwowarska (33./ET).

FC Neufahrn II – TSV Allershausen II 1:7 (0:5). Von einer völlig verschlafenen ersten Hälfte mit gleich fünf Gegentreffern berichtete FCN-Übungsleiter Thomas Joba, der nach der Trennung von Coach Matthew Gascoyne als alleiniger Cheftrainer fungiert. „Dementsprechend war das Spiel schon zur Pause gelaufen.“ Zumindest sei es den Gastgebern daraufhin gelungen, die eigenen, kleinen Fehler abzustellen, wodurch sich fortan ein Duell auf Augenhöhe entwickelte. „Zufrieden kann man mit dem Ergebnis trotzdem nicht sein“, weiß Joba. Tore: 0:1 Henrik Mader (13.), 0:2/0:3/1:6/1:7 Sebastian Paul (19./26./63./76.), 0:4 Fabian Ettl (32.), 0:5 Nicola Vagnozzi (35.), 1:5 Rodolfo Mathis (50.).

SV Pulling – SV Vötting II 7:4 (5:1). „Man hat gemerkt, dass wir etwas raus waren“, gesteht Pullings Teamchef Christian Winklhofer im Hinblick auf die lange spielfreie Zeit. So habe seine – eigentlich „haushoch überlegene“ – Auswahl in beiden Halbzeiten gebraucht, um in die Partie hineinzufinden. Zudem ärgerte sich der 49-Jährige über die Vielzahl an Gegentoren, die allesamt aus eigenen Fehlern entstanden seien. Klarer Fall: „Das dürfen wir uns nächste Woche gegen Eching II nicht erlauben.“ Tore: 1:0/3:1 Niklas Baier (3./16.), 1:1/5:2/7:4 Oliver Blattmann (7./48./87.), 2:1 Marino Pajic (11.), 4:1 Matthias Heigl (19.), 5:1 Abousria Diarra (36.), 5:3 Robin Winter (56.), 6:3 Moritz Stahl (67.), 7:3 Alexander Stöger (76./FE).