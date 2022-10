– Foto: Andi Weinzierl

SV Pullenried erhöht den Abstand durch nächsten Sieg Kreisklasse Nord

13. Spieltag

SV Altendorf - SV Diendorf 2:2 (1:2) Im Mittelfeld der Tabelle finden sich weiterhin der SV Altendorf (Platz 5) und der SV Diendorf (Platz 7) nach dem 13. Spieltag. Das 0:1 fiel durch Michael Schärtl in der 13. Minute, Florian Obendorfer erhöhte in der 19. Minute zum 0:2, doch auch die Gastgeber konnten ihre Chancen nutzen. Dominik Heyer verkürzte in der 38. Minute zum 1:2 und Andreas Lottner versenkte in der 53. Minute zum Ausgleich. 100 Zuschauer sahen das Remis am Wochenende. SR: Robert Prasch

SV Leonberg - SpVgg Schönseer Land 2:2 (1:1) Eine weitere Partie auf Augenhöhe lieferten SV Leonberg und SpVgg Schönseer Land vor 50 Zuschauern ab. Dennis Jakobi traf in der 12. Minute zum 1:0, Markus Singer glich in der 30. Minute aus. Auch in der zweiten Hälfte konnten beide Mannschaften eine Chance verwerten. Karel Palka erzielte in der 47. Minute das 1:2, was Daniel Jelinek in der 75. Minute ausglich. SR: Andreas Köstlmeier

SG Stulln II / Schwarzenfeld II - SV Pullenried 0:2 (0:0) SG Stulln II/Schwarzenfeld II empfing am 13. Spieltag SV Pullenried vor 50 Zuschauern und musste eine Niederlage einstecken. In der 65. Minute gab Schiedsrichter Josef Abeltshauser Elfmeter, welchen Lukas Böhm dankend annahm, Matthias Hammerl konnte in der 87. Minute das 0:2 für die Gäste erzielen. So bleibt der SV Pullenried klar an der Tabellenspitze mit 32 Punkten, während sich die SG Stulln II/Schwarzenfeld II auf Platz 13 wieder findet.

SV Haselbach - SV Kemnath 2:4 (1:0) Auch der SV Haselbach muss eine Niederlage am vergangenen Spieltag wegstecken. SV Kemnath a.B. konnte vor 100 anwesenden Zuschauer die Punkte machen. Jan Westiner brachte in der 16. Minute die Gastgeber in Führung, doch in der zweiten Hälfte konnten die Gäste überzeugen. Veit Lindner erzielte in der 53. Minute den Ausgleichstreffer, Tobias Graßler erhöhte nur eine Minute später auf 1:2 (54.), Andreas Plank traf in der 57. Minute und Veit Lindner erhöhte in der 66. Minute zum 1:4. In der 75. Minute fiel ein unglückliches Eigentor durch Tim Piehler, was den Endstand von 2:4 brachte. SV Kemnath a.B. steht somit punktgleich mit Haselbach auf Platz 2 der Tabelle. SR: Anthony Teichert

SpVgg Pfreimd II - SC Weinberg Schwandorf 2:0 (1:0) SpVgg Pfreimd II konnte daheim überzeugen und bezwang die Gäste SC Weinberg Schwandorf vor 50 Zuschauern. Fabian Strehl erzielte in der 10. Minute das 1:0, Max Mischinger erhöhte in der 54. Minute zum 2:0 Sieg. Durch den Heimsieg findet sich die SpVgg Pfreimd II auf Platz 4, während der SC Weinberg Schwandorf auf dem letzten Platz (14) der Tabelle wiederzufinden ist. SR: Hans Fischer

FC Wernberg II - SV Trisching 4:3 (1:1) Der FC Wernberg II konnte sich daheim vor 80 Zuschauern knapp durchsetzen. SV Trisching ging in der 3. Minute durch Luis Schatz in Führung, was Bastian Hübner in der 23. Minute durch einen Elfmetertreffer ausgleichen konnte. In der 50. Minute erhöhte Bastian Hübner zum 2:1, doch in der 52. Minute glich Tobias Obendorfer für die Gäste aus. Lukas Vulpio (74.) und Bastian Eisenbeiß (75) brachten die Gastgeber erneut in Führung. Korbinian Luber erzielte in der 78. Minute das 4:3. SR: Josef Lehner