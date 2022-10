– Foto: Bernhard Schmöller

SV Pullach: Zwischenhoch ist Vergangenheit – „Trainer steht nicht zur Disposition“ Mit Geretsried kommt ein gebeutelter Klub nach Pullach

Das September-Zwischenhoch an der Gistlstraße ist schon vergessen. Nach zwei Niederlagen in Folge steht der SV Pullach wieder an der Grenze zur Abstiegszone.

Pullach – Da scheint der nächste Gegner gerade recht zu kommen: Am Samstag (14 Uhr) gestiert mit dem Vorletzten TuS Geretsried ein ziemlich gebeutelter Verein bei den Raben.

Am ersten Spieltag ließ der TuS mit einem 5:1-Erfolg über Freising noch aufhorchen, doch dann folgten vier Niederlagen. Mitten hinein in diese Periode, also nach dem dritten Spieltag, verkündete Trainer Martin Grelics, der Ende April seinen Vertrag noch verlängert hatte, seinen Rücktritt mit der Begründung, die Einstellung von Teilen der Mannschaft decke sich nicht mit seiner Vorstellung. Es übernahm Co-Trainer Daniel Dittmann, zunächst als Interimscoach, dann als Cheftrainer. Das Ungewöhnliche an dieser Personalie: Dittmann ist erst 22. Er führte die Geretsrieder zwischenzeitlich zu einer Serie von drei Siegen und einem Remis. Danach folgten fünf Pleiten, die Dittmanns Stuhl allerdings nicht ins Wackeln brachten. „Der Trainer steht nicht zur Disposition“, sagt TuS-Fußballchef Ibro Filan, der die mangelnde Fitness vieler Spieler und eine Trainingsbeteiligung von nur 50 bis 60 Prozent beklagt. Pullachs Trainer Fabian Lamotte interessieren Geretsrieds Probleme allerdings überhaupt nicht: „Für uns ist es komplett egal, wer da kommt und was für Geschichten beim Gegner im Hintergrund laufen. Wir brauchen drei Punkte und da spielt es keine Rolle, ob bei Geretsried zwei, zwölf oder 22 Mann im Training waren. Wir müssen auf uns schauen und eine gute Leistung abliefern.“