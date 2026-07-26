SV Pullach: Zwei Joker treffen direkt nach Einwechslung zum 2:1-Sieg

Sicherer Rückhalt im Pullacher Tor: Keeper Leopold Bayerschmidt. – Foto: Robert Brouczek

Sanntino Pandza und Milan Valentic haben den SV Pullach gegen den SV München West zum Sieg geschossen. Für Valentic war es der allererste Ballkontakt in einem Herren-Pflichtspiel.

Joker-Wahnsinn beim SV Pullach: Mit Sanntino Pandza und Milan Valentic stellten zwei Spieler mit Toren unmittelbar nach ihrer Einwechslung den 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den SV München West sicher. „Man muss sagen: Die Auswechselspieler haben es über die Linie gebracht. Da hatte ich heute schon ein glückliches Händchen“, freute sich Trainer Fabian Beigl über den gelungenen Bezirksliga-Auftakt.

Zunächst taten sich die Raben gegen den starken Aufsteiger allerdings schwer: „Wir hatten wie erwartet viel Ballbesitz, aber wir haben auch viel Geduld gebraucht, weil West gut verteidigt hat. In der ersten Halbzeit hat uns die Konsequenz im letzten Drittel gefehlt“, so Beigl. „Aber zur Pause haben wir gesagt: Wir müssen einfach genauso weitermachen. Wir waren überzeugt, dass wir die fittere Mannschaft sein würden und dass wir mit unserem breitem Kader noch nachlegen können. Es ist mir auch wirklich schwer gefallen, Leute, wie Perl, Pandza oder Stapf auf der Bank zu lassen.“

Kurz nach dem Wechsel hatten die spielbestimmenden Raben Glück, dass die Gäste den Pfosten trafen (59.), doch dann packte Beigl seine Joker aus: Pandza, der wegen Stress in der Uni kaum trainieren konnte und deshalb erst draußen blieb, kam in der 62. Minute und schnappte sich vier Minuten später den Ball, als die Pullacher einen Handelfmeter zugesprochen bekamen. „Das war eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Absprache“, erklärte Beigl. „Es hat sich in der Vorbereitung schon abgezeichnet, dass er unser Elferschütze ist.“ Und Pandza traf zum 1:0 (66.).

„Wie aus dem Nichts“, so Beigl, gelang den Gästen jedoch der Ausgleich durch Balthasar Auspurg (76.). „Meiner Meinung nach war es Abseits, auch auf dem Video sah es so aus“, ärgerte sich der SVP-Coach. Doch er hatte ja noch ein Ass im Ärmel: Milan Valentic spitzelte zwei Minuten nach seiner Einwechslung nach einem feinen Steckpass und Laufduell mit einem Gästeverteidiger die Kugel zum 2:1-Siegtreffer am herauseilenden Torwart vorbei (85.). Kurios: Für den 19-jährigen Neuzugang aus der Jugend des SC Unterpfaffenhofen-Germering war es der allererste Ballkontakt in einem Pflichtspiel im Herrenbereich. „Er fährt jetzt drei Wochen in den Urlaub. Deshalb habe ich ihm vor der Einwechslung gesagt: Wenn er ein Tor machen will, darf er das gern jetzt tun“, verriet Beigl. Als sich die Gelegenheit anbahnte, setzte der Coach schon zum Jubel an und als der Ball dann tatsächlich über die Linie kullerte, gab es für ihn kein Halten mehr. Und die Freude hielt auch nach dem Schlusspfiff an, denn: „In den letzten Minuten haben wir dann alles leidenschaftlich wegverteidigt. Ich bin sehr glücklich über den erfolgreichen Start.“