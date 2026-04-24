SV Pullach will in Penzberg mit einem Top-5-Team mithalten

sv pullach, gelb, gegen mtv münchen, 28.02.2026 fabian beigl foto: bro – Foto: brouczek

Die Penzberger hatten sich zu Saisonbeginn vielleicht etwas mehr erhofft, doch sie hatten mit nicht alltäglichen Rückschlägen zu kämpfen. Anfangs wurden sie von einem Vier-Punkte-Abzug (wegen des unberechtigten Einsatzes des Ex-Pullachers Alexander Jobst) ausgebremst. Vor der Winterpause zeigten sie eine ganz starke Phase mit sieben Siegen und drei Unentschieden. Im letzten Spiel 2025, einem 3:2 gegen Ohlstadt, zog sich ihr Stürmer Franz Fischer beim Aufprall an den Pfosten dann einen Bruch von zwei Halswirbeln zu. Der 36-Jährige hatte Glück im Unglück, dass er einer Lähmung entging, er musste aber seine Laufbahn beenden. Ob Penzberg deshalb nach der Winterpause eher durchwachsene Ergebnisse vorweist, kann Pullachs Coach Fabian Beigl nicht beurteilen, aber er erinnert sich noch an das 1:4 im Hinspiel, das mitten in Penzbergs Formhoch fiel: „Da waren sie offensiv sehr, sehr stark, wir hatten echte Probleme, Zugriff zu bekommen.“

Befreit Fußball spielen können der 1. FC Penzberg und der SV Pullach im Duell des Fünften gegen den Sechsten der Bezirksliga Süd (Samstag, 14.30 Uhr). Beide Mannschaften haben nichts mehr zu fürchten, aber auch keine Ambitionen in Richtung Aufstieg.

Allerdings sei diese Partie mit dem folgenden 0:3 gegen Bad Heibrunn auch der Tiefpunkt der eigenen Saison gewesen, so Beigl. Seither hat sich der SVP gemausert. In Penzberg erhofft sich der Trainer, „dass wir hinten möglichst lange die Null halten und wir vorne konsequent sind. Für uns wäre es schön zu zeigen, dass wir mit einem Top-5-Team mithalten können. Ich freue mich total auf das Spiel.“

Auf eine andere Partie könnte Beigl hingegen gerne verzichten, nämlich jene beim MTV 1879 München. Erst zweimal verlegt, dann beim Stand von 5:1 für den Gegner wenige Minuten vor dem Ende abgebrochen, soll diese nun am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 14. Mai, über die Bühne gebracht werden. „Es gab von uns die Überlegung des Nichtantritts, alleine schon aus dem Fairplay-Gedanken, denn der MTV hatte den Sieg wirklich verdient“, verrät Beigl. Doch dagegen spricht eine Strafzahlung. „Und, weil wir schon das Pokalspiel gegen Landsberg absagen mussten, würde sich diese Strafe wegen des Wiederholungsfalls erhöhen“, so der Coach. „Außerdem gibt es beim dritten oder vierten Nichtantritt einen Punktabzug für die nächste Saison. Auch wenn es erst die zweite Absage wäre: Da wollen wir kein Risiko eingehen.“

SV Pullach: Bayerschmidt - O’ Bryant, Adomeit, Radau, Neubauer, Fauth, Stapf, Wich, Perl, Brandi, Pandza