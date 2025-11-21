SV Pullach will gegen MTV 1879 München Siegesserie fortsetzen

Trainer Beigl lobt den Aufschwung seines Teams und hebt die starke Nachwuchsarbeit beim SV Pullach hervor.

Ein entspannter Jahreswechsel ist bei den Fußballern des SV Pullach garantiert, unabhängig vom Ausgang des letzten Bezirksligaspiels 2025, das die Raben nach Heimrechttausch am Samstag um 13 Uhr zuhause gegen den MTV 1879 München bestreiten. „Die Stimmung ist aktuell sehr gut. Wir hatten 20 Feldspieler im Training“, berichtet Trainer Fabian Beigl. „Wir können auf alle Fälle schön Weihnachten feiern. Die Tabelle sieht deutlich besser aus als vor vier Wochen.“

Auf Platz acht mit 27 Zählern steht der SVP nach den jüngsten drei Siegen, darunter zuletzt das starke 3:1 bei Spitzenreiter SV Planegg-Krailling. „Wenn mir jemand vor den drei Spielen gesagt hätte, wir holen neun Punkte, hätte ich das nicht geglaubt“, gesteht Beigl und er hofft auf einen weiteren Coup: „Wir würden schon noch gerne den vierten Sieg mitnehmen oder zumindest ungeschlagen bleiben.“

Dass es gegen den stärksten Aufsteiger „kein einfaches und sicher auch kein schönes Spiel“ wird, ist dem Coach aber klar. Er sieht viel individuelle Klasse beim MTV: „Sie sind gespickt mit Ex-Profis.“ Eindrucksvollstes Beispiel ist Alexander Kaltner. „Wir haben insgesamt 29 Tore geschossen, er alleine 23“, so Beigl über den Spielertrainer des Tabellennachbarn.“

Erfreulicher Nebenaspekt des Aufwärtstrends: Es sind einige SVP-Eigengewächse entscheidend daran beteiligt. „Sanntino Pandza hat drei Tore in den letzten fünf Spielen geschossen, David Perl hat in den letzten drei Spielen immer getroffen, Vinzenz Neubauer verlässt sich nicht mehr nur auf seine Schnelligkeit, sondern geht in Sachen Einsatz und Mentalität vorne weg“, freut sich der Chefcoach. Auch Antonio Brandi drängt nach.

Beigl will mit seinem Team die Nachwuchsarbeit durch Unterstützung der U19 würdigen, die sich am Samstag um 17 Uhr an der Gistlstraße im letzten Kreisliga-Hinrundenspiel gegen den FC Freiham durch einen Sieg für die Aufstiegsrunde qualifizieren kann: „Da werden wir zuschauen.“