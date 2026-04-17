SV Pullach warnt vor dem Gegner trotz starker Rückrundenbilanz

„Stabilität für die nächste Saison mitnehmen“, das wünscht sich Pullachs Trainer Fabian Beigl. – Foto: brouczek

Der SV Pullach empfängt den Vorletzten SV Ohlstadt. Trainer Fabian Beigl warnt sein Team vor Nachlässigkeiten gegen den Abstiegskandidaten.

Seit dem vergangenen Wochenende ist der SV Pullach dank des Erreichens der 40-Punkte-Marke aller Sorgen um den Bezirksligaverbleib ledig. Ganz anders der SV Ohlstadt, der am Samstag (14 Uhr) an der Gistlstraße gastiert: Aufgrund der Siege der direkten Konkurrenten ist die Partie in Pullach für den Aufsteiger und Vorletzten wohl die letzte Chance, die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Obwohl sich die Ohlstädter zuletzt bei ihrem 1:3 gegen den MTV München gar nicht wie ein Team präsentierten, für das es um alles geht, sieht Fabian Beigl genug Anlass, seine Mannschaft zu warnen: „Das ist immer gefährlich, wenn man liest, der Gegner hat schlecht gespielt. Denn wenn man nur 90 Prozent bringt, macht man es dem Gegner relativ leicht, dass das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt.“

Beispiele für solche Nachlässigkeiten kennt der SVP-Coach aus eigener Erfahrung zur Genüge. „Ich hoffe, dass wir daraus was gelernt haben. Deshalb wird das eine spannende Aufgabe“, sagt er und hofft, dass sein Team an das 3:1 jüngst in Raisting anschließt: „Mein Wunsch als Trainer ist, die gemeinschaftliche Leistung zu wiederholen. Das ist auch generell das Ziel für die letzten Saisonspiele.“ Denn man habe durchaus eine stolze Bilanz zu verteidigen: „Ich habe mir die Rückrundentabelle angeschaut: Auch wenn ein, zwei negative Spiele dabei waren, sind wir da immer noch auf dem dritten Platz. Das wollen wir beibehalten und festigen und auch schauen, dass wir etwas Stabilität für die nächste Saison mitnehmen können“, so Beigl.

Gegen Ohlstadt will der Trainer „ein, zwei jungen Spielern wieder Spielpraxis verschaffen“, was sich wohl fast von selbst ergibt: Vom in Raisting angeschlagen ausgewechselten Trio fällt Robin Hoffmann sicher aus, hinter Marvin Fauth und Kevin Sadiq stehen Fragezeichen. Auch der Einsatz von Josef Burghard (gebrochener kleiner Zeh) und Michael Wich (Leistenprobleme) steht auf der Kippe. (um)