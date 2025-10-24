SV Pullach vor Topspiel gegen heimstarken SC Olching

Trainer Beigl kann beim Auswärtsspiel auf Rückkehrer setzen, obwohl mehrere Langzeitverletzte dem SV Pullach weiterhin fehlen.

Das wird ein heißer Spätherbst für den SV Pullach. „Wir haben bis zur Winterpause noch fünf Spiele fast gegen die kompletten Top fünf“, verweist Trainer Fabian Beigl auf den Rest-Spielplan 2025. Die vielleicht schwierigste Aufgabe wartet schon am Samstag (14 Uhr) mit der Partie beim Tabellenzweiten SC Olching.

Vor allem zuhause sind die Olchinger mit sechs Siegen und zwei Unentschieden eine Macht. „Wir versuchen, das als Challenge zu sehen, dass wir die erste Mannschaft sein könnten, die Olching zuhause schlägt“, so Beigl. Doch die Qualität des Landesliga-Absteigers nötigt dem SVP-Coach Respekt ab: „Olching hat den Kader ganz gut beisammen gehalten, ist eingespielt und wird den Kampf um die zwei ersten Plätze wohl mit Planegg ausmachen.“ Der auffälligste der wenigen SC-Neuzugänge aus der Region ist Omer Grbic vom TSV Pentenried. „Er kam zwar aus der Kreisklasse, aber er hat schon in Holzkirchen Landesliga und in der Jugend bei Jahn Regensburg gespielt. Und sechs Tore in elf Spielen sind auch nicht schlecht“, so Beigl, der vor der Zielstrebigkeit des Gegners warnt: „Sie spielen relativ einfachen Fußball, sind im Spiel gegen den Ball wahnsinnig gefestigt und brauchen nicht viele Torchancen. Das ist aber unser Problem zur Zeit, dass die Gegner nicht viele Chancen brauchen. Wir müssen versuchen, dass wir möglichst wenig zulassen.“

Immerhin: Die Personalsituation bessert sich etwas. Auch wenn die Langzeitverletzten (Stanic, Adomeit, Fauth, Wich, Miller, Nzita) nach wie vor passen müssen, sind die zuletzt gesundheitlich angeschlagenen, wie die Routniers Robin Hoffmann und Maximilian Stapf, inzwischen wieder richtig fit. Ob beide anfangen, verrät Beigl noch nicht. Einen Spieler, wie Stapf von der Bank bringen zu können, sei schließlich auch ein Luxus. Hoffmann, der zuletzt als Innenverteidiger schon 90 Minuten durchhielt, dürfte hingegen beginnen. Beigl freut sich über mehr Optionen als in den vergangenen Wochen. Das wirke sich auch auf die Übungseinheiten positiv aus: „Am Dienstag waren mal wieder richtig viele Leute im Training, es war sehr intensiv.“