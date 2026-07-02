SV Pullach verpflichtet acht Neuzugänge – jüngster 19, ältester 24

Pullachs Trainer Fabian Beigl: „Plumpe Fehler aus heiterem Himmel.“ – Foto: brouczek

Der Fußball-Bezirksligist hat seinen Kader für die neue Saison komplett. Trainer Fabian Beigl will damit nicht mehr nur zwei, drei Spieler auf der Bank haben.

Vor einem Jahr steckte man beim SV Pullach nach erfolgloser Relegation und dem Abstieg in die Bezirksliga während der Vorbereitung noch mitten in der Kaderplanung. Diesmal sieht es anders aus. Schon zum Trainingsauftakt am 20. Juni konnte Trainer Fabian Beigl acht Neuzugänge begrüßen, die seinem Eindruck nach alle das Potenzial haben, an die Tür zur ersten Elf anzuklopfen.„Wir haben uns mit den neuen Spielern früh und lange unterhalten, weil wir nicht so eine Situation wie letztes Jahr haben wollten“, erzählt der Coach. „Und generell wollte ich einen breiteren Kader, weil wir letzte Saison oft nur zwei, drei Spieler auf der Bank hatten. Aber auch die Qualität war mir wichtig.“

Auffällig: Alle Neuzugänge sind noch recht jung. Mit 24 Jahren ist Nikolaos Rizzo vom SV Waldperlach schon klar der älteste. „Er ist körperlich sehr gut, kann Bälle festmachen, ist kopfballstark“, sagt Beigl über den Stürmer. Mit Rizzo kam Zoran Dimitrijevic aus Waldperlach, der davor schon Bayernligaeinsätze für Türkspor Augsburg hatte. „Ein Spieler für beide Flügel mit gutem Tempo, er ist gut im eins gegen eins und hat Zug zum Tor“, charakterisiert Beigl den 22-Jährigen. Jonas Gall (21) erzielte für Pullachs Ligakonkurrenten SV Bad Heilbrunn in den vergangenen beiden Spielzeiten immerhin 14 Treffer. „Er hat uns in den Duellen der vergangenen Saison vor Probleme gestellt. Auch er ist ein Flügelspieler mit hohem Tempo“, so der SVP-Coach. Milan Valentić aus der Jugend des SC Unterpfaffenhofen-Germering ist laut Beigl ein ähnlicher Stürmertyp wie Rizzo, „körperlich stark, kaltschnäuzig vor dem Tor. Beide haben eine gute Box-Besetzung und sind torhungrig.“

19 Jahre jung wie Valentić sind auch die beiden Neuen aus der Jugend des Kreisklassisten ESV München: „Paul Illinger kann Sechser oder Innenverteidiger spielen, von ihm sind wir sehr angetan. Über ihn kam auch Tobias Weileder, der sehr vielseitig ist und alle Außenpositionen spielen kann“, so Beigl. Kandidat fürs Abwehrzentrum ist Pedro Sumbo (22), BCF Wolfratshausen. „Er übernimmt Verantwortung, ist ein guter Kommunikator“, sagt Beigl. Schließlich ist da noch Donik Demolli (20), ehemals SV Planegg, der zuletzt zwei Jahre pausierte. „Ein Super-Zentrumsspieler, sehr ballsicher, ihn müssen wir nur fit bekommen“, so der Trainer.

Doch Beigl hat auch Abgänge zu verzeichnen, wobei Robin Hoffmann, der mit dem Fußball aufhört, und Janosch Barho (FC Ismaning) die wohl wichtigsten sind. Zudem gingen Michael Wich (Karriereende), Marvin Fauth, Evaldy Tunga, Philip Sommer (unbekanntes Ziel) und Kaan Ugras (FC Fürstenried).

Insgesamt freut sich Beigl über „eine schon sehr gute Stimmung, positive Energie und viel Zug im Training. Man merkt, dass sich die Jungs was vorgenommen haben.“ Was genau, verrät der Coach nicht: „Ein Tabellenplatz wird nicht ausgerufen. Die jungen Spieler werden auch mal ein Tief haben. Aber schlechter als der siebte der vergangenen Saison soll es nicht werden. Wir wollen defensiv stabiler und offensiv gefährlicher werden, dann ergibt es sich von selbst.“