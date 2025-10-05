SV Pullach verliert gegen Penzberg und beklagt fünf Verletzte

Trainer Fabian Beigl musste beim 1:4-Heimdebakel gegen den 1. FC Penzberg gleich fünfmal verletzungsbedingt wechseln.

Das war nicht der Tag des SV Pullach: Mit 1:4 (0:2) unterlagen die Raben zu Hause dem 1. FC Penzberg, dazu musste Fabian Beigl fünfmal verletzungsbedingt auswechseln. „Heute kam alles zusammen“, klagte der SVP-Coach, der aber auch zugab: „Es war eine verdiente Niederlage und gar kein gutes Spiel von uns.“

Es lief vom Start weg schlecht, Innenverteidiger Linus Radau musste raus (7.), dann waren die Raben bei einer Flanke aus dem Halbfeld zu weit weg vom Gegner, Dominik Bacher ließ den Ball clever durch, Denis Grgic war am langen Pfosten mutterseelenallein und stellte auf 0:1 (9.)

Pullach antwortete mit der einzigen guten Chance der ersten Halbzeit durch Samuel O’Bryant, der am stark reagierenden Torwart Benedikt Zeisel scheiterte. Im direkten Gegenzug gab es einen berechtigten, aber aus Raben-Sicht reichlich überflüssigen Elfmeter. „Wir sind eigentlich drei gegen einen, könnten es locker wegverteidigten, stechen dann aber unnötig rein“, schilderte Beigl die Situation. Bacher verwandelte zum 0:2 (21.)

Danach flachte das Spiel bis zur Pause ab, die zweite Halbzeit sah Beigl „relativ ausgeglichen, aber Penzberg hat seine Chancen eiskalt genutzt.“ Das 0:3 bereitete Ugurkan Verep vor. „Er hat uns das Leben echt schwer gemacht“, zollte Beigl dem linken Flügelspieler der Gäste seinen Respekt. Nach einer von Vereps starken Offensivaktionen musste Samir Neziri nur noch einschieben (59.). Das 0:4 war dann ein weiterer vermeidbarer Elfmeter. „Da haben wir wieder ungestüm verteidigt“, so Beigl. Bacher ließ sich nicht lange bitten und traf erneut vom Punkt (74.).

Immerhin erzielten die Raben noch den 1:4-Ehrentreffer: Nach Doppelpass mit David Perl zog Robin Hoffmann aus 25 Metern ab, Zeisel lenkte den Ball an die Unterkante der Latte, von wo er hinter die Linie sprang (81.). „Ein schönes Tor“, lobte Beigl, doch das war nach dem Verlust von drei Punkten und fünf Spielern nur ein schwacher Trost: „Penzberg war die bessere Mannschaft, auch wenn wir phasenweise mehr Ballbesitz hatten. Sie haben einfach deutlich reifer gespielt. Aber wir haben es ihnen auch zu leicht gemacht.“ (um)

SV Pullach - 1. FC Penzberg 1:4 (0:2) Pullach: Bayerschmidt - O’Bryant (46. Mudei), Barho, Radau (7. Adomeit), Nzita (46. Neubauer), Miller (55. Tunga), Hoffmann, Burghard, Breuling, Stapf (37. Perl), Pandza Tore: 0:1 Grgic (9.), 0:2 Bacher (21., Foulelfmeter), 0:3 Neziri (59.), 0:4 Bacher (74. Foulelfmeter), 1:4 Hoffmann (81.)