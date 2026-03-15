SV Pullach verliert gegen Gilching nach fünf Siegen in Folge

Die Siegesserie der Raben ist beendet. Coach Fabian Beigl ärgerte sich besonders über die Entstehung des frühen Gegentors.

Die schöne Serie ist gerissen: Nach fünf Siegen hat der SV Pullach erstmals in der Rückrunde der Bezirksliga Süd verloren. Der Tabellendritte TSV Gilching-Argelsried bezwang die Raben mit 2:0 (1:0). „Die abgezocktere Mannschaft hat gewonnen. Von den 50:50-Zweikämpfen hat Gilching die meisten für sich entschieden“, urteilte Fabian Beigl.

Der SVP-Coach ärgerte sich über Gilchings 1:0 (17.). Zum einen aufgrund des Zeitpunkts. „Ein frühes Gegentor wollten wir unbedingt vermeiden, denn wir wussten aus dem Hinspiel, dass Gilching dann alles tut, um den Spielfluss zu unterbrechen“, so Beigl. Aber auch die Entstehung des Treffers fand er unglücklich: Ben Bauer wollte einen Freistoß am linken Strafraumeck wohl mit links außen um die Mauer herumziehen, traf aber hüfthoch durch sie hindurch ins Tor. „Das war eigentlich kein gut geschossener Freistoß, aber unser äußerster Spieler ist etwas zur Seite gesprungen, da ging der Ball durch“, sagte Beigl, der das Gegentor als „eine Verkettung von kleinen Fehlern“ bezeichnete.

Das Tor spielte Gilching in die Karten, der SVP erarbeitete sich nur eine hochkarätige Ausgleichschance durch Sanntino Pandza. „Wir haben es meistens nicht geschafft, den letzten Pass an den Mann zu bringen“, bemängelte Beigl. Und so war das Spiel mit dem 2:0 durch Manuel Eichberg nach einem Konter entschieden (79.).

TSV Gilching-Argelsried - SV Pullach 2:0 (1:0) SV Pullach: Reisinger - O’Bryant, Barho, Radau, Sadiq, Burghard, Stapf, Perl (76. Breuling), Fauth (76. Wich), Miller, Pandza Tore: 1:0 Bauer (17.), 2:0 Eichberg (79.)