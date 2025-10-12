SV Pullach verliert deutlich beim SV Bad Heilbrunn

Trainer Fabian Beigl beklagt Ausfälle und Fehler, nachdem Pullach trotz guter erster Hälfte mit 0:3 unterliegt.

Trotz ordentlicher erster Halbzeit verlor der stark ersatzgeschwächte SV Pullach beim zuletzt fünfmal sieglosen SV Bad Heilbrunn mit 0:3 (0:0). SVP-Trainer Fabian Beigl konnte zwar auf einige Akteure zurückgreifen, mit denen er ursprünglich nicht gerechnet hatte, wie etwa Linus Radau und Antonio Brandi, dafür fielen wieder andere aus. So war Mittelfeld-Routinier Robin Hoffmann kurzfristig erkrankt. Doch die Pullacher starteten gut, hatten durch Sanntino Pandza, der knapp vorbeizielte, gleich eine Großchance (10.). Auch Brandi hatte eine gute Gelegenheit, sein Nachschuss nach einem Freistoß landete jedoch im Gesicht des Torwarts.

Es folgte der nächste personelle Rückschlag, Kelian Nzita musste nach einer halben Stunde mit Muskelproblemen raus. Nun hatte der SVP zweimal Glück: Torwart Leopold Bayerschmidt schoss einen Stürmer an, von dort sprang der Ball zu einem anderen Heilbrunner, der vor dem leeren Tor jedoch im Abseits stand. Dann parierte Bayerschmidt stark, der Nachschuss landete am Pfosten (43.).

„In den ersten 25 bis 30 Minuten waren wir schon die bessere Mannschaft, können 1:0 in Führung gehen. Aufgrund der letzten zehn Minuten vor der Pause hätten wir aber auch 0:1 hinten liegen können“, zeigte sich Beigl mit dem Halbzeit-Unentschieden und auch der Leistung seiner Elf zufrieden. Nach dem Wechsel hatte der SVP zwar mehr Ballbesitz, ein Fehlpass von Kevin Sadiq bescherte Heimbrunns Anton Krinner jedoch freie Bahn auf dem Weg zum 1:0 (68.). „Ein Geschenk von uns“, so Beigl, der auch mit dem 2:0 durch Tobias Bauer nach einem Freistoß haderte (73.): „Der Schiedsrichter hat sich noch mit Josef Burghard unterhalten. Klar haben wir gepennt, aber wir dachten, der Ball ist noch nicht frei.“ Kurz darauf wurde das mögliche 2:1 von David Perl wegen angeblichen Abseits nicht gegeben. Auch an dieser Entscheidung hatte Beigl seine Zweifel, er betonte nach dem 3:0, das Jonas Gall per Konter fixierte (90.), aber auch: Der Schiri war auf keinen Fall schuld. Wir haben zu viele Fehler gemacht.“