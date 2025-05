SV Pullach vergisst das Toreschießen

– Foto: Markus Nebl

Eine knappe 0:1-Niederlage steckt der SV Pullach im ersten Duell mit Wacker München. Für die Abstiegsrelegation bedeutet dies: „Noch ist alles offen.“

Pullach – Auch in der zweiten und entscheidenden Relegationsrunde geht der Landesligist SV Pullach mit einem knappen Malus ins Rückspiel: Beim FC Wacker München, dem Zweiten der Bezirksliga Süd, unterlagen die Raben mit 0:1 (0:0). In der ersten Runde hatte der SVP ein 1:2 gegen den Nord-Zweiten ASV Dachau zuhause durch einen 4:0-Sieg wettgemacht. Die statistischen Voraussetzungen sind also ähnlich, der Verlauf des Hinspiels war allerdings völlig anders als in der Runde zuvor. Hatten die Pullacher in Dachau noch eines ihrer schwächsten Saisonspiele abgeliefert, so boten sie beim Traditionsverein aus dem Münchner Stadtteil Sendling eine überzeugende Vorstellung. Trainer Vinzenz Loistl zeigte sich trotz des Resultats „eigentlich recht zufrieden, weil wir wieder sehr an unsere Grenzen gegangen sind, mit hoher Laufintensität“.

Das Spiel vor 339 Zuschauern musste auf dem Kunstrasen an der Demleitnerstraße ausgetragen werden, da der Hauptplatz mittwochs für die Frauen des FFC Wacker reserviert ist. Von Seiten der Sendlinger gab es deshalb im Vorfeld Kritik am BFV, der die von Wacker gewünschte Verlegung nicht genehmigte. Auch wenn Loistl schon in den Tagen vor der Partie die gute Bilanz seiner Mannschaft auf Kunstrasen betonte, so hätte auch der SVP-Coach doch lieber ein Duell auf natürlichem Untergrund gesehen: „Auf Rasen ist es richtiger Fußball.“ Ansonsten wollte er sich zur Platz-Diskussion nicht weiter äußern. Spätestens mit dem Anpfiff war das Vorgeplänkel ohnehin vergessen, beide Teams konzentrierten sich aufs Kicken und boten eine entsprechend intensive Partie. „Es war ein richtig gutes Fußballspiel“, urteilte Loistl, dessen Mannschaft sich als die noch etwas bessere und vor allem gefährlichere erwies. Maximilian Stapf scheiterte früh am stark reagierenden Wacker-Keeper Hannes Weyherter (10.), der auch gegen Sanntino Pandza (19.) und Noah Kotb (40.) zur Stelle war. Als Weyherter kurz nach dem Wechsel einen Kotb-Freistoß nicht festhalten konnte, verpasste erneut Stapf im Nachschuss die SVP-Führung (51.). Die allergrößte Chance hatte aber Franjo Stanic, der nach Kotbs Balleroberung im gegnerischen Strafraum aus fünf Metern vorbei zielte (63.).