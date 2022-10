SV Pullach vergibt erneut eine 2:0-Führung FUSSBALL

Pullach – Wie schon vor einer Woche bei der SpVgg Landshut musste sich der SV Pullach auch im Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Obwohl damit immerhin Zählbares gegen den Tabellensechsten heraussprang, saß der Frust bei Theo Liedl tief. „Wir haben wieder zwei Punkte verloren“, sagte der Sportliche Leiter des SVP.

In der 20. Minute herrschte dagegen noch unbeschwerter Jubel bei den Pullachern: Maximilian Stapf köpfte nach einem schönen Angriff auf Flanke von Nam Nguyen zur Führung ein. Danach mussten die Raben allerdings zwei herbe Verluste hinnehmen: Keanu Klugesherz wurde nach einer Attacke mit Verdacht auf doppelten Bänderriss ausgewechselt (26.), Elias Schmitt hatte es am Mittelfuß erwischt (31.). „Das hat eher was mit Holzhacken was zu tun. Die treffen selten den Ball und treten uns immer wieder auf die Füße, leider unterbindet es der Schiedsrichter nicht. Wir kriegen dafür schon eine Karte, wenn wir dumm schauen“, schimpfte Liedl zur Pause über Schiedsrichter Florian Garr (Wendelskirchen). Die harte Gangart und deren fehlende Ahndung habe seiner Mannschaft zugesetzt, fand er: „Wir haben uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen.“

Trotzdem hätten Stapf und Nguyen nach starkem Solo, aber schwachem Abschluss, die Führung noch vor der Pause ausbauen können. Kurz danach machte es der schnelle Rechtsaußen besser und krönte einen Lauf übers halbe Feld mit dem 2:0 (53.). Auch Nguyens nächster Antritt brachte Gefahr, sein Zuspiel beförderte Stapf aber über die Latte (56.). „Da hätte es schon entschieden sein müssen. Und dann fangen wir wieder zwei Tore in einer Minute. Das darf nicht passieren“, klagte Liedl, nachdem Daniel Ungur einen von Dominik Bacher verschuldeten Foulelfmeter verwandelt (68.) und Paul Angermeier eingeköpft hatte (69.). Danach bemühten sich beide Teams in einem offenen Schlagabtausch trotz einiger Chancen vergeblich um den Siegtreffer. um

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Bacher, Ogorodnik, Marseiler, Böhm, Klugesherz (26. Tomicic), Schmitt (31. Allmang), Nguyen, Scurti (90. Khong-In), Stapf Tor: 1:0 Stapf (20.), 2:0 Nguyen (53.), 2:1 Ungur (68., Foulelfmeter), 2:2 Angermeier (69.) Gelb-Rot: Horndasch (90.+2, wiederholtes Foulspiel)