SV Pullach unterliegt Penzberg 0:3 – trotz guter ersten halben Stunde

Die größere Kaltschnäuzigkeit des 1. FC Penzberg bescherte dem SV Pullach eine 0:3 (0:2)-Heimpleite gegen den Bezirksliga-Favoriten. „Es war eine verdiente Niederlage in dem Sinn, dass Penzberg einfach eiskalt ist“, gab SVP-Coach Fabian Beigl zu, dessen Team sich zunächst durchaus zu wehren wusste: „Mit den ersten 30 Minuten war ich sehr zufrieden. Wir sind diesmal etwas später draufgegangen, erst ab Höhe der Mittellinie, um hinten die Abstände für die guten Penzberger Offensivspieler eng zu halten. Man kann gegen so eine Mannschaft nicht alles verteidigen, aber zumindest hinten in der Box ist uns das gut gelungen.“

Doch trotz der Pullacher Gegenwehr schlugen die Gäste durch Dominik Bacher zu (33.). „Vor dem 0:1 haben wir eigentlich die Flanke gut geklärt, aber dann kommt der Ball auf die andere Seite, wir können diesmal die Flanke nicht verteidigen und auch Bachers Kopfball, obwohl wir eigentlich dran sind“, verwies Beigl auf den Unterschied zu seinem Team, der in einer Situation kurz davor deutlich wurde, als sich Maurus Miller technisch stark durchsetzte und versuchte, den etwas vor seinem Gehäuse stehenden Penzberger Keeper aus der Distanz zu überwinden: „Wir hatten drei, vier, fünf solcher Szenen, in denen wir zu früh den Abschluss gesucht haben, obwohl noch Anspielstationen da waren. Wir wollten es vielleicht zu sehr erzwingen.“