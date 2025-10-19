SV Pullach trotzt Personalsorgen und holt Remis gegen Denklingen

Pullach muss gegen den VfL Denklingen viele Ausfälle kompensieren und bleibt mit dem 1:1 im sicheren Abstand zur Abstiegszone.

Pullach – Mit einem 1:1 (1:1) musste sich der SV Pullach zuhause gegen den VfL Denklingen begnügen. Immerhin hielten die Raben dadurch den Abstand zu den in der gefährdeten Zone der Bezirksliga Süd liegenden Gästen bei sechs Punkten. Die Anfangsphase ließ Fabian Beigl allerdings auf mehr hoffen: „Wir sind gut gestartet, waren in den ersten 15 Minuten aktiver“, sagte der SVP-Coach, dessen Team sich auch belohnte: Der auf der rechten Seite gut frei gespielte David Perl marschierte zur Grundlinie durch und bediente Sanntino Pandza, der aus dem Rückraum direkt einschoss (16.). „Ein schönes Tor“, lobte Beigl. Allerdings konnte er sich nicht lange über die 1:0-Führung freuen. Ausgerechnet Lukas Greif, vor dem er gewarnt hatte, glich schon wenig später aus (24.). „Wir wussten: Wenn Denklingen gefährlich wird, dann über ihn“, so Pullachs Trainer, der den Gegentreffer aber vor allem aufgrund der Entstehung „bitter“ fand: „Wir klären erst nicht richtig, kommen dann einen Schritt zu spät. Und Greif trifft den Ball so, dass er über den Innenpfosten reingeht. An einem anderen Tag springt er wieder raus.“

Bis zur Pause war die Partie nun ausgeglichen, allerdings nicht auf hohem Niveau. „Es war ein, den Tabellenplätzen entsprechend, eher mittelmäßiges Spiel“, räumte Beigl ein. „In der zweiten Halbzeit schlug das Pendel ein bisschen in die Richtung von Denklingen aus. Sie hatten zwei, drei gute Konterchancen, aber auch wir haben unsere Nadelstiche gesetzt.“

So landete der Ball kurz nach der Halbzeit aus einer Spielertraube heraus auf der Latte des Denklinger Kastens. Auch Perl hatte noch eine gute Gelegenheit, ansonsten aber fanden die Pullacher Flanken nicht ihre Abnehmer. Beigl bedauerte das vor allem in der Schlussphase, als der nach einer Krankheit noch nicht wieder hundertprozentig fitte Maximilian Stapf als Joker auf dem Feld stand und einige Male aussichtsreich positioniert war. „Die letzte Aktion fehlt uns momentan“, bemängelte Beigl. Weil neben Stapf auch Robin Hoffmann, der als Innenverteidiger durchspielte, noch nicht auf der Höhe war und viele Leute fehlten, konnte der Coach mit dem Remis aber gut leben: „Den Punkt nehmen wir in unserer Situation mit den vielen Ausfällen mit.“