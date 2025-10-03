SV Pullach trifft auf 1. FC Penzberg im Duell auf Augenhöhe

Trainer Beigl betont die Bedeutung der Defensivthematik und schätzt die erfahrene Mannschaft des Gegners vor dem Spiel am Samstag.

Laut Klassement bewegen sich der SV Pullach und dessen Gast am Samstag (14 Uhr), der 1. FC Penzberg, als Achter und Siebter der Bezirksliga Süd mit je 17 Punkten voll auf Augenhöhe. Die Pullacher haben sogar noch eine Partie in petto. Doch ihr Trainer Fabian Beigl weiß: „Die Tabelle trügt ein bisschen. Ohne den Punktabzug wäre Penzberg Dritter.“ Auf sportlichem Weg haben die Penzberger tatsächlich vier Zähler mehr geholt (siehe nebenstehendes Interview), und Beigl hat auch allgemein Respekt vor dem Gegner: „Eine sehr erfahrene Mannschaft, die immer oben dabei ist.“

Dabei sticht der Ex-Pullacher Dominik Bacher, der als ganz junger Spieler schon für die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga kickte, noch hervor. „Ein überragender Stürmer“, so Beigl. „Das ist ein guter Test für unsere Defensivthematik. Wir haben aber keine Angst, sondern freuen uns darauf.“

Nach einem laut Coach sehr guten Dienstagstraining stand am Donnerstag nur ein Dutzend Raben auf dem Platz. „Bei einigen war eine Erkältung im Anflug und wir wollten nichts riskieren“, so Beigl. Jasal Mansaray und Antonio Brandi werden wohl ausfallen, außerdem ist Philipp Sommer im Urlaub.

Max Stapf kehrt aus dem Urlaub zurück

Dafür kommt Maximilian Stapf wieder aus dem Urlaub zurück. Erfreulich fand Beigl das „sehr gute Debüt“ vom jungen Geretsrieder Abwehr-Neuzugang Samuel O’Bryant beim 2:0 in Ohlstadt. Aufgrund der insgesamt entspannten personellen Lage sollte gegen Penzberg etwas drin sein, findet der Trainer, der zwar eher kontrolliert angreifen will, aber auch fordert: „Wir müssen mutig mit dem Ball sein und mutig verteidigen.“