SV Pullach startet gegen München West – nach 4:0 in der Generalprobe

Pullachs Trainer Fabian Beigl: „Plumpe Fehler aus heiterem Himmel.“ – Foto: brouczek

Der SV Pullach beginnt am Samstag die Saison in der Bezirksliga Süd mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger München West. In der Generalprobe besiegte das Team von Fabian Beigl den TSV Zorneding mit 4:0.

Sollte sich die Prognose von Sascha Bergmann erfüllen, hätte man an der Gistlstraße bestimmt nichts einzuwenden: „Pullach hat das sehr gut gemacht. Sie werden mit Sicherheit in der Bezirksliga Süd am Ende der Saison sehr weit oben stehen“, sagte der Trainer des TSV Zorneding nach der 0:4 (0:3)-Heimpleite seiner Mannschaft gegen den SV Pullach. Dessen Coach wiederum weiß genau, dass es in der für sein Team am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV München West beginnenden Runde nicht immer so glatt laufen wird wie bei der Generalprobe. Gegen den Ost-Bezirksligisten führte der SVP nach neun Minuten durch Treffer von Jonas Gall, Antonio Brandi und Nikolaos Rizzo bereits mit 3:0. „Das war natürlich ein denkbar guter Start für uns. Wir waren von Anfang an wach, haben in den ersten 15, 20 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt und den Flow gut genutzt“, so Fabian Beigl, dem die Partie dann aber durchaus Gelegenheit zur Kritik gab: „Nach 20 Minuten haben die Spieler dann auch mal angefangen, was allein zu probieren, auch die Arbeit gegen den Ball war nicht mehr so konsequent.“ Seine Forderung für den Ernstfall lautet daher: „Wir müssen unser Spiel diszipliniert durchziehen, egal, wie es läuft.“

Positiv fand Beigl wiederum, dass seine Mannschaft während Zornedings Drangphase nach dem Wechsel nicht die Ordnung verlor, durch Sanntino Pandza (78.) sogar noch auf 4:0 stellte. „Wir haben uns nicht nervös machen lassen. Es war Vieles sehr gut, aber man hat gesehen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen.“ Nach drei Niederlagen - einem 0:6 beim FC Unterföhring, einem 2:3 gegen den SV Waldperlach, das für ihn „der negative Ausrutscher“ war, und einem 0:3 bei Eintracht Karlsfeld - sowie mit dem 2:1 gegen den TSV Dachau 1865 einem weiteren Sieg, sieht Beigl insgesamt eine positive Entwicklung der Vorbereitung.

Erfreulich findet der Trainer, „wie sich die acht Neuzugänge integriert gaben“. Vier davon standen gegen Zorneding in der Startelf, neben den Torschützen Gall und Rizzo auch der flinke Flügelspieler Zoran Dimitrijevic und Pedro Sumbo, Wortführer im Abwehrzentrum. Dazu wurde Sturm-Youngster Milan Valentić eingewechselt. Dank der Neuen ist der SVP derzeit breit aufgestellt. „24 Feldspieler im Abschlusstraining: Das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Letztes Jahr hatten wir oft nur zwei, drei Leute auf der Bank. Diesmal muss ich einigen sagen, dass sie nicht im Kader sind“, so Beigl, der das aber gern in Kauf nimmt: „Auch wenn es unangenehm ist, ist das für mich als Trainer super. Wir wollten es so und jetzt haben wir es so. Im Lauf der Saison werden wir alle brauchen.“

Und schon gegen den SV München West, 2023 aus der Fusion des FC Ludwigvorstadt und des SC Armin hervorgegangen, könnte sich die volle Kapelle auszahlen. „Ein sehr, sehr guter Aufsteiger“ sagt Beigl. Das bestätigt die letztjährige Kreisliga-Tabelle: Trotz Platz zwei hatte das Team des früheren Ismaningers Florian Hahn das klar beste Torverhältnis von 96:24. Auch wenn Top-Torjäger Lorenz Weber (27) zum TSV Grünwald abgewandert ist und der zweitbeste Schütze Ferdinand Hansel (14) wegen eines Armbruchs ausfällt, zeigt Beigl großen Respekt: „Mit Balthasar Auspurg haben sie vorne noch einen sehr guten Spieler, hinten haben sie eine gute Stabilität mit Julian Hippacher, der viel Landesliga-Erfahrung mitbringt. Sie haben genug Qualität, um uns aus dem Spiel heraus oder mit Kontern wehzutun.“