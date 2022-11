SV Pullach spielt wie eine Jugendmannschaft

Pullach – Eine Niederlage beim Spitzenreiter ist für einen Abstiegskandidaten keine Schande, sondern eher der Normalfall. Trotzdem war Fabian Lamotte, der Trainer des SV Pullach, nach dem 0:2 (0:1) beim SV Bruckmühl missgestimmt. Denn seine Mannschaft hatte die abwehrstarken Gastgeber zu früh und zu leicht auf die Siegerstraße einbiegen lassen.

Es war das 1:0 durch Maurice Koller, das Lamotte mächtig ärgerte: Der Schütze staubte nach einem von SVP-Torwart Marijan Krasnic kurz abgeklatschten 25-Meter-Schuss von Patrick Kunze ab (12.). „Marijan sieht auch nicht ganz gut aus, aber wie wir uns vorher im Zweikampf verhalten, das geht nicht im Herrenfußball“, kritisierte Lamotte. „Nicht in der Landesliga, nicht in der Kreisliga und nicht einmal in der B-Jugend. Da haben wir uns zu einfach ausspielen lassen.“ Mit absehbaren Folgen, wie der Coach betonte: „Das spielt dann Bruckmühl genau in die Karten, sie können das machen, worin sie gut sind. Sie sind defensiv gut organisiert, lassen wenig zu.“ Da war es auch kein Trost, dass die erste Halbzeit ausgeglichen verlief und die Raben, die kurzfristig auf Yanis Marseiler (private Gründe) und Maximilian Stapf (Knieprobleme) verzichten mussten, eine große Ausgleichsmöglichkeit durch Dominik Bachers Kopfball hatten. Bruckmühls Torwart Markus Stiegmeir lenkte den sich gefährlich senkenden Ball gerade noch über die Latte (27.).

Nach dem Wechsel bemühte sich der SVP zwar um den Ausgleich, aber Lamotte musste einräumen: „Wir hatten keinen wirklich gefährlichen Abschluss.“ Auf der anderen Seite ergaben sich für die Gastgeber, die nun mehr Raum hatten, einige Kontermöglichkeiten. In der 90. Minute nutzte Andreas Wechselberger eine davon schließlich zur endgültigen Entscheidung.

„Mir geht es ähnlich beschissen wie letzte Woche“, gab Lamotte zu. Da hatte sein Team 1:3 gegen den TSV Grünwald verloren. Nach der jüngsten Entwicklung in einer für die Pullacher bislang ohnehin schwierigen Saison ist es kein Wunder, dass sich der Trainer nach etwas Abstand sehnt: „Gottseidank ist jetzt Pause. Da können wir die Wunden lecken und dann einen Neustart hinlegen.“ Der große Umbruch nach dem Bayernligaabstieg wirkte an der Gistlstraße bis zum Schluss nach. „Es war doch viel Stückwerk mit einer zusammengewürfelten Truppe. Ich hoffe, das wird nach der Winterpause mit einer gescheiten Vorbereitung anders sein.“

Große Veränderungen werde es im Kader nicht geben, so Lamotte. „Es ist ganz klar: Wir setzen in erster Linie darauf, die vorhandenen Spieler zu einer guten Einheit zusammenzubringen, auf und neben dem Platz.“ Kategorisch ausschließen will er die eine oder andere personelle Verstärkung aber nicht: „Wir bleiben wach und halten die Augen offen, ob sich etwas ergibt, das sinnvoll ist.“ um

SV Bruckmühl – SV Pullach 2:0 (1:0)

SV Pullach: Krasnic - Allmang, Lamotte, Ogorodnik, Horndasch, Nguyen, E. Schmitt, Scurti (79. Effiong), Tomicic, Bacher (85. C. Schmidt), Kienz (63. Böhm) Tore: 1:0 Koller (12.), 2:0 Wechselberger (90.)