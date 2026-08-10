SV Pullach siegt 1:0 – dank Flanke, die direkt ins Tor fliegt

Rassige Zweikämpfe wurden beim hart umkämpften Pullacher 1:0-Sieg in Raisting geboten (l. Pullachs Jonas Gall). – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Pullach steht nach dem dritten Spieltag auf Platz zwei der Bezirksliga Süd. Maurus Miller erzielte das Siegtor in der 81. Minute mit einer missglückten Flanke ins lange Eck.

Ein knapper 1:0 (0:0)-Sieg beim SV Raisting hat dem SV Pullach zum Abschluss des dritten Spieltags den Sprung auf Platz zwei der Bezirksliga Süd beschert. „Es war schon ein bisschen ungewohnt, aber, wenn man gewinnt, ist es am Ende egal“, zeigte sich Pullachs Trainer Fabian Beigl nach dem außergewöhnlichen Termin am Sonntag Abend bester Laune.

Zunächst hatten die Raben allerdings noch etwas Mühe. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Raisting. Am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme damit, wie sie draufgegangen sind. Wir waren zu ungeduldig, hatten zu viele Fehlpässe. Sie hatten auch zwei, drei Chancen, die sie zum Glück für uns nicht gut zu Ende gespielt haben“, räumte Beigl ein.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die Pullacher dann aber ihrerseits zu einer dicken Möglichkeit, Sanntino Pandza köpfte an den Pfosten. „Das war wirklich unsere einzige echte Chance vor der Pause“, gestand Koch, der trotz der geringen Gefahr, die sein Team offensiv ausstrahlte, nach der Trinkpause aber eine Steigerung sah: „Wir haben dann besser gegen den Ball gearbeitet.“

Zur Halbzeit nahm der Coach einige Anpassungen vor: „Wir wollten Raisting früher stören, damit sie nicht mehr so ins Spiel kommen. Und wir wollten selbst einfacher spielen.“ Beides gelang. „Die zweite Halbzeit hat klar uns gehört“, fand Beigl. Die Raben vergaben nun zwei hochkarätige Gelegenheiten, erst durch Maurus Miller, der nach einem weiten Ball von Torwart Leopold Bayerschmidt und einem Steckpass von Pandza allein vor Raistings Schlussmann auftauchte, ihm aber das Spielgerät in die Hände beförderte. „Das war ein bisschen unglücklich“, haderte Beigl mit der vergebenen Führungschance. Die nächste hatte Nikolaos Rizzo nach schöner Vorarbeit von Jonas Gall, ein Raistinger Verteidiger brachte aber gerade noch den Fuß dazwischen. Am Ende war es dann Miller, der das Tor des Tages erzielte und das „in der Entstehung etwas glücklich“, wie Beigl einräumte, denn der mit Millers schwächerem linken Fuß getretene Ball war wohl als Flanke gedacht, schlug aber direkt im langen Eck ein (81.). Unabhängig davon erachtete Beigl die Führung zu diesem Zeitpunkt als verdient: „Das war schon eine Erlösung für uns.“ In den Schlussminuten hielten die Raben Raisting geschickt von ihrem Tor weg, hatten sogar ihrerseits durch die eingewechselten Zoran Dimitrijevic und Paul Breuling die Möglichkeit, den Sack vorzeitig zuzumachen.

Am Ende durfte Beigl aber zufrieden den Sprung auf Platz hinter Spitzenreiter SV Waldeck-Obermenzing verbuchen. Der SVP-Coach freut sich vor allem über die in engen Spielen erkennbare Entwicklung seiner Elf: „Ich sehe den Vergleich zur letzten Saison: Da wären wir bestimmt unruhiger und ungeduldiger geworden.“