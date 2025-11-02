SV Pullach setzt sich im Derby gegen U23 Deisenhofen durch

Mit einer starken Teamleistung gewinnt Pullach 2:0 – besonders in der ersten Halbzeit dominieren die Raben die Zweikämpfe.

Deisenhofen/Pullach – Zum Rückrundenstart der Bezirksliga Süd unterlag die U23 des FC Deisenhofen dem SV Pullach mit 0:2 (0:1). Für Andreas Budell lag die Derby-Niederlage vor allem in der ersten von zwei ziemlich unterschiedlichen Halbzeiten begründet: „Da war Pullach galliger in den Zweikämpfen. Wir haben es gar nicht geschafft, vors gegnerische Tor zu kommen, oder auch hinten rauszuspielen“, räumte der FCD-Coach ein. „Pullach hat uns zu Fehlern gezwungen, die Pässe und Ballannahmen waren zu unsauber. Da kommst du nicht zum Luft schnappen.“

Damit hatten die Raben ihren Plan perfekt umgesetzt, wie ihr Chefcoach Fabian Beigl zufrieden feststellte: „Wir wollten die gleiche Energie auf den Platz bringen wie zuletzt gegen Olching“, verwies er auf die trotz des 0:4 beim Spitzenreiter größtenteils sehr gute Leistung der Vorwoche, „vielleicht aber noch giftiger sein, weil wir wussten, dass die Deisenhofner spielstark sind. Sie konnten dann auch wenig mit dem Ball anfangen, weil wir immer sofort am Mann waren.“

Nach einem Kopfball-Abseitstor von Maximilian Stapf und Pfostenpech bei Antonio Brandis starker Einzelaktion belohnten sich die Raben auch: Eine der Deisenhofner Unsauberkeiten nutzten sie zu einem Konter, der von Robin Hoffmann bediente Sanntino Pandza traf zum 0:1 (34.).

„Pullachs Führung war verdient“, gab Budell zu, „Die erste Halbzeit von uns war enttäuschend, aber man muss Pullach da auch Respekt zollen. Sie haben es gut gemacht.“ Nach der Pause sah der Deisenhofner Trainer eine deutliche Steigerung seines Teams. Felix Weber scheiterte an SVP-Keeper Leopold Bayerschmidt, Lazar Cavnic köpfte nach einer Ecke an den Pfosten. „In den ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, waren dem 1:1 näher als Pullach dem 2:0. Wenn der Ausgleich fällt, kann in jede Richtung was passieren. Aber wir haben es nicht geschafft, das Ding reinzubringen“, so Budell.

So fanden die Raben zurück ins Spiel, hatten einige viel versprechende Konteransätze. Letztlich war es dann David Perl, der sich nach einem von Pandza per Kopf verlängerten Radau-Freistoß gut durchsetzte und mit dem 0:2 (85.) seinen Trainer erlöste. „Es spricht für uns, dass wir wieder zurückgekommen sind. Es war eine Supermannschaftsleistung“, freute sich Beigl.