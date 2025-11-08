SV Pullach setzt auf Leidenschaft gegen Waldeck-Obermenzing

Trainer Fabian Beigl fordert beim Heimspiel am Samstag mehr Kampfgeist vom SV Pullach, während Waldeck zuletzt schwächelte.

Seine Liebe zum Kampf hat der SV Pullach zuletzt entdeckt: „Ich habe immer gesagt: Mit Ball sind wir eine Super-Mannschaft. Wir müssen nur die Energie und Leidenschaft auf den Platz bringen. Das haben wir jetzt zweimal mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung geschafft und uns in Deisenhofen dafür endlich auch mit drei Punkten belohnt“, freut sich Trainer Fabian Beigl über den neuen Raben-Trend. Und er hofft auf eine Fortsetzung im Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing am Samstag (14 Uhr).

Vielleicht hilft auch die Erinnerung ans Hinspiel, als der SVP beim 2:2 den Zähler – damals noch ungewohnt - ebenfalls eher hart erarbeitete, in Unterzahl noch den späten Ausgleich erzielte. „Im Hinspiel haben wir glücklich den Punkt geholt“, erinnert sich Beigl. „Aber es wird ein anderes Spiel. Ich glaube, Waldeck ist jetzt noch abgezockter, weil damals ihr Kapitän Maxi Graf noch fehlte und auch Filip Vnuk. Die beiden heben die Qualität sicher noch einmal.“ Zuletzt erhielt Waldeck mit der 0:3-Heimschlappe gegen den MTV München allerdings einen herben Dämpfer. Trainer Stefan Gutsmiedl sagte: „Gerade gegen tief stehende Mannschaften fällt es uns aktuell schwer, Lösungen zu finden.“ Für Beigl ist das nicht unbedingt ein Grund, sich hinten reinzustellen. „Es ist immer gut, um die Stärken und Schwächen des Gegners zu wissen. Aber ich kenne auch die Stärken und Schwächen meiner Mannschaft. Und die Spieler haben sich zuletzt wohler gefühlt, wenn sie früh drauf gegangen sind. Deshalb werden wir wohl schon früh stören und schauen, dass Waldeck sein Spiel nicht auf den Platz bringen kann. Denn wenn die in einen Flow kommen, wird es schwer.“