SV Pullach: Schwankungen in den Griff bekommen

Zum Fürchten sieht die Statistik des Drittlletzten SV Ohlstadt auf den ersten Blick nicht aus: Der Aufsteiger, der am Sonntag um 14 Uhr den SV Pullach empfängt, hat seit dem 3:0-Sieg zum Auftakt der Bezirksliga Süd beim SV Raisting nicht mehr gewonnen.

Doch es lohnt sich genauer hinzuschauen: Dann erkennt man, dass die Ohlstädter vor einer Woche beim allerdings ersatzgeschwächten Tabellensechsten MTV 1879 München drauf und dran waren, ihren zweiten Saisonsieg zu holen. 3:1 führten sie bis zur 90. Minute, am Ende hieß es 3:3. SVP-Coach Fabian Beigl glaubt nicht, dass der späte Verlust von zwei Zählern den Aufsteiger umwerfen könnte. „Sie spielen alle schon lange zusammen“, verweist er auf das Wir-Gefühl in Ohlstadt. „Und sie können das auch positiv als Punktgewinn sehen. Sie sind langsam in der Liga angekommen. Jetzt kommen auch die Gegner aus ihrem Tabellenbereich.“

Die Pullacher liegen zwar noch deutlich weiter vorne, haben ein Neun-Punkte-Polster auf die Werdenfelser, doch Beigl warnt: „Das ist so ein Gegner, der uns gar nicht liegt. Sie sollen bei Standards sehr gefährlich sein. Ich gehe davon aus, dass sie sehr körperlich und leidenschaftlich spielen und auf unsere Fehler lauern. Und das ist ja bei uns immer noch das Thema, dass wir nach Ballverlusten anfällig sind.“ Vor allem die Schwankungen seines Teams innerhalb eines Spiels gefallen Beigl nicht: „Eine gute Halbzeit reicht nicht, wir müssen endlich zwei gute Halbzeiten spielen. Mit Ball, aber auch von der Leidenschaft her, die wir bisher nur phasenweise gezeigt haben.“

Der Trainer kann wieder auf Linus Radau, Sanntino Pandza und endlich auch auf Neuzugang Samuel O’Bryant zurückgreifen, dafür fehlen Maximilian Stapf (Urlaub) und Michael Wich (Prellung am Fersenbein). Fraglich sind auch die erkälteten Maurus Miller und Jasal Mansaray. (um)

SV Pullach: Bayerschmidt - Breuling, Barho, Radau, Nzita, Miller, Hoffmann, Burghard, Sommer, Perl, Tunga