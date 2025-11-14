SV Pullach reist mit Rückenwind zum Tabellenführer Planegg

Der Aufwärtstrend beim SV Pullach ist unverkennbar. Die jüngsten Siege bei der U23 des FC Deisenhofen und gegen den SV Waldeck-Obermenzing nach langer Unterzahl geben laut Trainer Fabian Beigl „Rückenwind“ für das Spiel am Sonntag (14.30 Uhr) beim Bezirksliga-Spitzenreiter SV Planegg-Krailling.

Zur Erklärung für die positive Entwicklung blickt Beigl auf den Neustart nach dem Abstieg aus der Landesliga zurück: „Es war für alle eine Umstellung, für die Spieler, die schon da waren, für die Neuzugänge, auch für mich durch den Rollenwechsel vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Wir mussten uns erst finden. Ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg.“

Man habe die Fortschritte zuletzt auch im Training gemerkt. „Von der Beteiligung und von der Intensität her“, so Beigl. „Was dabei unheimlich hilft, ist die personelle Situation.“

Deutliche Fortschritte im Training

Der Trainer hat zunehmend wertvolle Alternativen. Ein Beispiel ist Maurus Miller: „Er hat zwei Wochen kontinuierlich trainiert, auf ihn können wir wieder zählen.“ Ein anderes Kaan Ugras: „Für ihn freut es mich sehr, denn er war nach einer guten Vorbereitung lange verletzt“, sagt Beigl über den Joker-Schützen des vierten Tores gegen Waldeck.

„Da kommen gerade viele gute Sachen zusammen“, findet Beigl. Deshalb hofft er, sogar die Planegger ärgern zu können, auch wenn es schwer wird: „Sie können unheimlich schnell umschalten und haben vorne drei, vier Leute mit individueller Klasse. Wir müssen gegen den Ball wieder gallig sein, und müssen eigene Ballverluste vermeiden.“