SV Pullach reist als bestes Rückrunden-Team zum Härtetest nach Gilching

Die Routine von Maximilian Zappf ist heute Abend gefragt. – Foto: Oliver Rabuser

Der ungewohnte Spieltermin macht ihn dabei nicht nervös – im Gegenteil: „Wir spielen wirklich selten am Freitag, aber das ist mal cool.“ Die Trainingszeiten hat Beigl deshalb nicht umgestellt: „Wir haben nur am Donnerstag nicht so intensiv, sondern mehr taktische Inhalte trainiert, damit wir frische Beine haben. Aber wir wollten unseren Rhythmus beibehalten.“

Es ist sicher eine schöne Momentaufnahme, aber heute ab 19.30 Uhr wird sich zeigen, was sie wirklich wert ist: Als bestes Rückrunden-Team der Bezirksliga Süd tritt der SV Pullach beim TSV Gilching-Argelsried an. „Von der Qualität und Mannschaftsreife her ist das sicher einer der stärksten Gegner“, glaubt SVP-Coach Fabian Beigl, dass sein Team Schwerstarbeit leisten muss, um die Serie von zuletzt fünf Siegen fortsetzen zu können.

Vor Gilching, das als Dritter schon acht Punkte Rückstand auf den Zweiten SV Planegg, allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, zeigt Pullachs Trainer großen Respekt: „Ein abgeklärter Gegner, der klar spielt, bei dem die Abläufe passen, mit vielen erfahrenen Spielern. Sie hatten sicher höhere Ziele. Aber sie sind auch noch nicht komplett davon weg.“.

Entscheidend werde die körperliche Komponente sein, so Beigl: „Sie sind eklig in den Zweikämpfen. Und wir haben letzte Woche beim Sieg gegen Polling in der ersten Halbzeit gesehen, dass das nicht immer unser Spiel ist, haben in der zweiten Halbzeit aber gesehen, dass wir es auch können. Wir müssen von Anfang an präsent in den Zweikämpfen sein. Es wird viele zweite Bälle geben, viele Eins-gegen-eins-Situationen, offensiv wie defensiv.“ Beigl hofft auf eine Entwicklung gegenüber dem Hinspiel: „Obwohl es nur 1:2 ausging, hatten wir wenig Spielanteile. Für mich als Trainer ist es interessant zu sehen, ob wir da als Team gewachsen sind.“

Den Raben fehlen weiterhin Torwart Leopold Bayerschmidt und Robin Hoffmann. Änderungen in der Startelf seien möglich, „weil sich eingewechselte Spieler gegen Polling empfohlen haben“, so Beigl. Die Routiniers Linus Radau, Josef Burghard und Maximilian Stapf sind aber gesetzt: „Gerade in so einem Spiel sind sie wichtig, denn nur mit Talent und Technik wird es nicht gehen.“