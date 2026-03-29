SV Pullach patzt gegen das Schlusslicht aus Wolfratshausen Bezirksliga Süd von Umberto Savignano · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

Der SV Pullach spielte nur 0:0 gegen den BCF Wolfratshausen. Trainer Beigl spricht von einer blutleeren ersten Halbzeit seiner Mannschaft.

Das war wohl reine Einstellungssache: Beim BCF Wolfratshausen ließ es der SV Pullach schleifen, vor allem bis zur Pause. „Ich habe der Mannschaft gesagt, es fühlt sich an wie eine Niederlage und wir haben es in der ersten Halbzeit verloren“, urteilte SVP-Coach Fabian Beigl nach dem 0:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga Süd, das so den ersten Punkt des Jahres ergatterte – und das nach 27 Gegentoren in den vier Partien zuvor. Es hätte für die Raben allerdings noch schlimmer kommen können, wie Beigl zugab: „Wenn es zur Pause 2:0 für Wolfratshausen steht, kann sich auch keiner beschweren. Die erste Halbzeit von uns war blutleer, ohne die richtige Körpersprache, ohne Mut. Wir hatten keinen Spielaufbau. Jeder zweite Ball wurde zurückgespielt oder landete beim Gegner.“ Torwart Philipp Reisinger hielt den SVP mit zwei Paraden im Spiel.

Zur Pause wechselte Beigl die erfahrenen Linus Radau und Michael Wich ein. Und schon war mehr Zug in den Aktionen. „Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren gut“, so der Trainer. Allerdings hatte der SVP in dieser Phase bei zwei Wolfratshauser Aluminiumtreffern auch Glück. Auf der anderen Seite setzte Antonio Brandi einen Pullacher Freistoß von der Strafraumgrenze an die Latte (65.). Insgesamt sah Beigl seine Mannschaft jetzt „zielstrebiger, aber nicht wirklich zwingend.“ Eine Zeitstrafe für Marvin Fauth wegen eines Foulspiels (84.) schien die Raben dann noch einmal zu beflügeln. In Unterzahl erhielten sie nach einem Schubser gegen Maximilian Stapf einen berechtigten Elfmeter zugesprochen. Doch Brandi scheiterte an BCF-Keeper Albin Veliqi (88.). „Das hat zu diesem Tag gepasst“, fand Beigl, der frustriert war: „Es ärgert mich, weil wir am Donnerstag ein Training voller Energie hatten, eine der besten Einheiten, seit ich Trainer bin. Wenn man es positiv ausdrücken will, könnte man sagen, wir haben zu null gespielt. Aber es ist, und das soll nicht überheblich gegenüber dem Gegner klingen, eigentlich schon unser Anspruch, so ein Spiel zu gewinnen.“ (um)