SV Pullach muss gegen Geretsried auf drei Stammspieler verzichten

Fabian Beigl hatte bisher beim SV Pullach die Qual der Wahl, wen er aufs Feld schickt. – Foto: Dieter Metzler

Für Beigl ist die Ausbeute und der damit verbundene zweite Platz kein Grund abzuheben: „In den nächsten Wochen haben wir ein hartes Programm, da kommen eher die Gegner aus dem oberen Regal der Liga. Deshalb wollen wir trotz Platz zwei demütig bleiben. Wir wissen aus der vergangenen Saison, wie schnell es nach unten gehen kann.“

Teil zwei der Englischen Woche führt den SV Pullach heute zum Bezirksliga-Aufsteiger TuS Geretsried II, Anstoß ist um 18 Uhr. „Das ist unter der Woche natürlich eine bescheidene Uhrzeit. Wichtig ist, dass unsere Spieler unmittelbar nach der Arbeit nicht in Hektik verfallen“, hofft SVP-Coach Fabian Beigl, dass seine Mannschaft mit den Umständen gut zurechtkommt, um den gelungenen Saisonstart mit sieben Punkten aus drei Partien fortzuführen.

SV Pullach hat bisher ein Überangebot an Spielern

Verzichten muss der Trainer gegen die Reserve des Bayernligisten, die aus drei Spielen vier Zähler holte, auf drei Akteure des Kaders vom 1:0-Sieg in Raisting am Sonntag: Josef Burghard muss arbeiten, Maximilian Stapf wird in den nächsten Wochen aus privaten Gründen fehlen, Sanntino Pandza ist eine Woche im Urlaub.

Dafür steht Linus Radau wieder zur Verfügung. „Aktuell haben wir immer noch viele gute Spieler auf der Bank“, betont Beigl, der zuletzt seine Aufstellungen aufgrund des üppigen Angebots ohnehin geschickt moderieren musste: „Mir tut es auch immer leid, wenn ein, zwei Leute dann gar nicht zum Einsatz kommen. Aber jetzt beginnt die Urlaubszeit, dann erledigt sich das etwas. Auch die englische Woche kommt da jetzt ganz gelegen.“