SV Pullach: Mike Probsts Höhenflug mit Bruckmühl FUSSBALL

Pullach – Ob die Erinnerung ans Hinspiel hilft? Da besiegte der SV Pullach den SV Bruckmühl hochverdient mit 3:1. Am Samstag (13 Uhr) gastieren die Raben zum Rückspiel im Landkreis Rosenheim. Die vom ehemaligen Deisenhofner Coach Mike Probst trainierten Hausherren haben sich seit der ersten Begegnung allerdings offenbar völlig neu erfunden: Standen sie damals nach drei Partien ohne Punkt am Ende der Tabelle, so führen sie heute die Landesliga Südost mit 40 Punkten souverän an. Das sind 18 Zähler mehr als der Vorletzte aus Pullach aufweist.

„Natürlich ist es überraschend für Außenstehende, wenn eine Mannschaft, die am Anfang hinten drin stand, oben steht. Aber Bruckmühl ist schon eine ganze Weile da vorn und dann ist es sicher kein Zufall“, kommentiert SVP-Coach Fabian Lamotte die Entwicklung beim Gegner, die er nicht im Detail verfolgt hat, wie er einräumt. Am Torverhältnis lässt sich aber ganz gut ablesen, wo Bruckmühls Stärken liegen: 20 Gegentore in 19 Partien sind der klare Spitzenwert in der Liga. Die Pullacher erwartet also vermutlich eine resolut auftretende Mannschaft, der man möglichst genauso entschlossen entgegentreten sollte, und damit ganz anders als zuletzt beim 1:3 im Derby gegen den TSV Grünwald. „Mit der Leistung über 90 Minuten war ich da überhaupt nicht einverstanden, gerade mit der Einstellung. Man hatte von der ersten Minute an das Gefühl, dass Grünwald bissiger ist“, sagt Lamotte und er stellt unmissverständlich klar, was er von seinen Spielern erwartet: „Wir müssen wieder von der ersten Minute an, ja, ich muss es so sagen: Gras fressen. Das haben wir zuletzt in den Spielen gegen Landshut, Eggenfelden und Wasserburg getan.“ Fünf Punkte waren der Lohn aus diesen drei Partien, sogar neun Zähler wären möglich gewesen. Lamottes Folgerung: „Wenn wir so auftreten, haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance.“ Personell ist der SVP einmal mehr gebeutelt: Burghard hat erneut muskuläre Probleme, Kawai ist gesperrt. „Diese beiden Ausfälle tun weh, zumal Henry Böhm krank ist.. um